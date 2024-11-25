台股上攻三大訊號亮了 大盤本周有望震盪向上

台股多頭上攻三訊號浮現，包括外資期貨空單降至4萬口以下、台積電ADR溢價逼近二成、道瓊為主的美股強勢營造偏多氛圍。法人認為，台股短線跌深反彈，本周有機會震盪向上，周線及月線有望連二紅。

法人分析，市場雖仍有新台幣匯率、川普新政、地緣政治等不確定因素，但台股多頭出現反攻三訊號，大盤有機會上攻。首先是外資在上周五轉為買超80.4億元，終結連二賣，且外資台指期未平倉淨空單口數大減5,505口到38,202口，降至4萬口之下，與本月11日51,698口的高點相比，外資偏空操作力道降低，市場緊張氣氛大為改善。

台股多頭上攻三訊號 圖／經濟日報提供

其次是台積電ADR相對普通股溢價居高不下。富邦投顧董事長陳奕光表示，台積電ADR上周五收盤溢價約19%，顯示國外投資人對台積電（2330）的信心強，預估有利推升普通股走勢；過往溢價若逾20%，普通股走升機率轉高。

第三是美股再現多頭氣勢。美股四大指數上周五「三紅一黑」，以道瓊衝上44,297點再創新高最搶眼；S&P 500指數漲至5,969點，離歷史高點僅0.5%；那斯達克指數漲至19,004點，離高點僅1.5%；費半指數小跌0.1%收4,956點，今年來漲幅微縮到18.6%，略高於道瓊指數的17.5%漲幅。

台股本月來多空勢力交戰激烈，周線為一紅、一黑再一紅，加權指數上周五量縮至3,568億元，收在22,904點，本月來小漲83點。法人認為，台股量能必須放大，最好能有4,500億元以上，才有利繼續攻堅，推升本周周線及月線收紅。

綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧研究部副總裁曾炎裕看法，依歷史經驗，台股年底前仍受惠於季節性因素，大盤上漲機率仍高。