台股上攻三大訊號亮了 大盤本周有望震盪向上

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股多頭上攻三訊號浮現，包括外資期貨空單降至4萬口以下、台積電ADR溢價逼近二成、道瓊為主的美股強勢營造偏多氛圍。法人認為，台股短線跌深反彈，本周有機會震盪向上，周線及月線有望連二紅。

法人分析，市場雖仍有新台幣匯率、川普新政、地緣政治等不確定因素，但台股多頭出現反攻三訊號，大盤有機會上攻。首先是外資在上周五轉為買超80.4億元，終結連二賣，且外資台指期未平倉淨空單口數大減5,505口到38,202口，降至4萬口之下，與本月11日51,698口的高點相比，外資偏空操作力道降低，市場緊張氣氛大為改善。

台股多頭上攻三訊號 圖／經濟日報提供
台股多頭上攻三訊號 圖／經濟日報提供

其次是台積電ADR相對普通股溢價居高不下。富邦投顧董事長陳奕光表示，台積電ADR上周五收盤溢價約19%，顯示國外投資人對台積電（2330）的信心強，預估有利推升普通股走勢；過往溢價若逾20%，普通股走升機率轉高。

第三是美股再現多頭氣勢。美股四大指數上周五「三紅一黑」，以道瓊衝上44,297點再創新高最搶眼；S&P 500指數漲至5,969點，離歷史高點僅0.5%；那斯達克指數漲至19,004點，離高點僅1.5%；費半指數小跌0.1%收4,956點，今年來漲幅微縮到18.6%，略高於道瓊指數的17.5%漲幅。

台股本月來多空勢力交戰激烈，周線為一紅、一黑再一紅，加權指數上周五量縮至3,568億元，收在22,904點，本月來小漲83點。法人認為，台股量能必須放大，最好能有4,500億元以上，才有利繼續攻堅，推升本周周線及月線收紅。

綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧研究部副總裁曾炎裕看法，依歷史經驗，台股年底前仍受惠於季節性因素，大盤上漲機率仍高。

台積電 台股

延伸閱讀

台股上有鍋蓋下有撐 法人：期待12月作帳行情

法人圈上修展望 上市櫃獲利今年衝4兆

台股破底翻、短線轉多 激勵指數大漲348點

選後台股兩樣情 短線強弱有別！

相關新聞

台股上攻三大訊號亮了 大盤本周有望震盪向上

台股多頭上攻三訊號浮現，包括外資期貨空單降至4萬口以下、台積電ADR溢價逼近二成、道瓊為主的美股強勢營造偏多氛圍。法人認...

高盛看台股 挺三大族群

高盛證券發布亞洲（日本除外）總經展望及投資策略報告指出，在不確定經濟環境中，看好高股息與高成長兼具、生成式AI硬體及半導...

留政鈺專欄／低基期蘋概股 布局優選

美國大選落幕，川普2.0持續布局內閣人選。川普經濟政策主要有兩大方向，包括透過減稅和法令鬆綁政策促進經濟成長，另外透過徵...

就市論勢／AI、車電、航運 可留意

近期AI產業瀰漫Scaling Law（規模定律）效果已開始放緩的氛圍，即新一代大語言模型（LLMs）帶來AI智能突破性已開始遞減，觀察到OpenAI、Anthropic等位於前段班的AI模型研發公司，不約而同將2025年定調為AI Agent元年，而不是強調新一代LLMs的突破，多少影響AI半導體公司股價評價。

一周盤前股市解析／先進製程、壽險 聚焦

台股上周五（22日）指數一度大漲約464點，最高來到23,019點附近，終場指數約收漲348點，收在22,904點。投顧...

高盛2025投資展望：經濟可望軟著陸 看好美股及多元債

高盛資產管理發布2025年展望指出，美國經濟可望軟著陸，且全球主要市場貨幣政策趨於寬鬆，建議投資人擴大股票及債券投資、探...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。