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就市論勢／AI、車電、航運 可留意

經濟日報／ 吳志文（凱基開創基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

近期AI產業瀰漫Scaling Law（規模定律）效果已開始放緩的氛圍，即新一代大語言模型（LLMs）帶來AI智能突破性已開始遞減，觀察到OpenAI、Anthropic等位於前段班的AI模型研發公司，不約而同將2025年定調為AI Agent元年，而不是強調新一代LLMs的突破，多少影響AI半導體公司股價評價。

投資建議

近期美系四大雲端服務供應商持續擴大GenAI資本支出，AI半導體產業有如吃下定心丸，在輝達GB200伺服器出貨周期下，晶圓代工晶片測試載板、晶片散熱模組及GenAI伺服器組裝，未來兩季來自AI產品營收確定性極高，獲利下修可能性相對低，相關類股可關注。另外，輝達已著手新一代AI晶片研發，預料高階晶圓測試設備需求將有增無減，CoWoS-L封裝設備類個股也可納入追蹤。

汽車產業方面，與大陸車廠合作較多的汽車零組件類個股，如汽車電子／電池模組連接器，因為大陸官方擴大以舊換新購車補貼金額，限定2024年底前領牌才能獲取補貼資格，有助加快近期大陸消費者換車意願，進而提高相關廠商營收表現，可多加留意。

短期貨櫃運價表現及相關標的，歐美市場或許有提前備貨需求，以因應未來美國官方調整關稅不確定性，後續表現值得期待。

AI 晶圓代工 晶片

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