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高盛2025投資展望：經濟可望軟著陸 看好美股及多元債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

高盛資產管理發布2025年展望指出，美國經濟可望軟著陸，且全球主要市場貨幣政策趨於寬鬆，建議投資人擴大股票及債券投資、探索另類投資、並在動盪中尋找投資機會。

高盛指出，雖然美國勞動市場喜憂參半，但經濟仍保持韌性。勞動市場、消費者信心、新政府政策方向及施政順序等，都將影響經濟前景。如果通貨膨脹繼續降溫，美國聯準會（Fed）在2025年可能進一步降息，並在2025年底結束寬鬆周期。

高盛資產管理多元資產方案聯席投資長威艾莉容多（Alexandra Wilson-Elizondo）表示，主要經濟體經濟預期仍能成長，但要留意尾部風險。美國政治不確定性消除，且Fed繼續放寬貨幣政策，有利美國經濟。不過，潛在關稅可能意外拉高通膨，加上財政狀況較預期更寬鬆，可能使Fed暫停降息。

在股票方面，雖然美股漲幅過於集中，但高盛仍認為美股最有吸引力。在降息及更多美國國內貿易政策的推動下，小型股可能出現轉折點。小型股具有流動性較低、種類較多及市場研究不夠深入等特性，適合採用主動型投資策略。另外，成熟市場的醫療、綠色能源、奢侈品、高息股都有投資機會。

在債券方面，高盛指出，Fed可望在12月及明年年初繼續降息。在2025年，投資人可將現金轉到債券，並採用主動型投資策略，以捕捉各債種及市場的收益機會，以多元動態方式進行跨產業、跨地區投資，並且審慎管理風險。

美國經濟 高盛

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