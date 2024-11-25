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一周盤前股市解析／先進製程、壽險 聚焦

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（22日）指數一度大漲約464點，最高來到23,019點附近，終場指數約收漲348點，收在22,904點。投顧法人表示，台股現階段操作選股不選市，以台積電及先進製程相關、AI、航運航空等族群為主。

台新投顧協理范婉瑜認為，輝達公布財報激勵市場，不過，市場亦持續反應川普可能帶來的政策不確定性，加上聯準會暗示不急於降息以及俄烏戰爭升溫疑慮，短線指數維持震盪格局，操作方面，包括題材股表現，航運、BBU、CCL、生技等族群可留意。

統一投顧協理陳晏平表示，美國經濟數據表現優於預期，市場對聯準會降息預期有所降溫，但在輝達財報亮眼，對Blackwell需求表示仍供不應求，台股及相關AI供應鏈股價反彈，不過，目前外資期貨結算後空單仍居高不下，後續仍需觀察外資期貨空單變化。

操作上，建議勿過度追高，拉回逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。方向上以台積電及先進製程、AI概念股、航運航空、製鞋、壽險及高殖利率的營建等族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台股上周五反彈，但破線個股建議減碼，靜待這波震盪走勢結束後再重新布局；台積電與鴻海雙王法說釋出後市樂觀展望，未來台積電仍將帶領大盤挑戰前高24,000點，只是目前需要時間整理。目前仍然是看好台積電相關、AI伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、綠能等有數字的產業，台積電為盤面核心，其次則為鴻海、金融等權值股。

台積電 台股

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