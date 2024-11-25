留政鈺專欄／低基期蘋概股 布局優選

美國大選落幕，川普2.0持續布局內閣人選。川普經濟政策主要有兩大方向，包括透過減稅和法令鬆綁政策促進經濟成長，另外透過徵收關稅以減少貿易逆差，提升各國對美投資，因此全球投資人對財長和商務部長人選持續關注。

由於川普2.0的經濟政策存在部分矛盾，其中透過減稅和法令鬆綁政策以促進經濟增長可能推升進口和美元匯率，進而導致貿易逆差擴大，而關稅提升也可能造成通膨升溫和利率升高風險，將壓抑經濟成長，如何達成均衡有相當難度。

上周華爾街金融家盧特尼克（Howard Lutnick）意外獲提名商務部長，盧特尼克支持對中國課60%關稅，被外界視為關稅鷹派人物。至於財長人選中，川普上周五正式提名貝森特（Scott Bessent），為Key Square Capital Management創辦人。

未來關稅議題將由商務部長主導，財長主政國債市場穩定，協助制定經濟政策和實施制裁。由於貝森特支持維護美元的全球儲備地位，未來將解決川普2.0財政赤字問題。

輝達財報再度繳出亮眼數據，每股稅後純益（EPS）0.81美元，優於市場預期。展望第4季，營收367.5億美元至382.5億美元，中位數年增率約70%，毛利率72.5%~74.0%。

雖營收指引最高不及市場預估高標，惟上周四股價表現一度創高來152.89美元新高，財報後市場平均目標價約168美元，對於緊接而來的戴爾電腦與Marvell財報應該都不看淡。

近期美股呈現高檔震盪，主因市場對年內最後一次FOMC（12月18日）會議是否降息1碼仍有變數。目前Fedwatch預測12月降息1碼機率低於六成，若下月初就業數據顯示就業市場回溫，12月聯準會官員對於是否降息難度大大提高。

台股部分，上周五台股強彈348點，惟成交量萎縮至3,478億元，單周上漲0.7%。值得留意的是，外資期貨空單降至38,202口，降至4萬口以內。由於11月以來外資大賣1,795億，上周賣超502億，期貨空單可能是外資由賣轉買的轉折指標，目前台指期期貨正價差達134點，不論是22,231點或22,490點兩個低點將是短線多方防守區，加上季線仍扣抵8月低檔區，短期均線皆在22,462~23,000點間，台股有效站穩23,000點將是翻多重點指標。

選股方向主要以權值股和低基期股為主，包括台積電（2330），鴻海、廣達。低基期主要以領先回檔並整理過的蘋概族群。權值股方面，市場估台積電明年EPS為58元，目標價平均為1,550元，強大基本面支撐股價將持續往上；鴻海則受惠AI伺服器量產出貨，外資估明年鴻海EPS看15元，目標價平均為245元，獲利將創下24年來新高，回檔可留意。

蘋概股目前基期低就是最大的利多，其中華通、美律本益比已經跌到明年EPS的10~11倍，評價偏低。新產品方面，任天堂睽違七年將推出第二代Switch，相關供應鏈將開始提早備貨，原相為台股最純Switch概念股，近期跌深可伺機布局。

其餘AI族群正規軍看好廣達、緯穎、奇鋐、雙鴻、勤誠、川湖等。至於近期市場討論度高的BBU題材，未來緊急備用電池模組將可能納入標配，商機想像空間大，看好AES-KY受惠多。

此外，明年第1季將推出新的高階顯卡，睽違兩年將引發顯卡換機需求，包含技嘉、微星等將有新品拉貨題材。綜合以上，持股可以提高至五成，類股輪動下可以均衡布局，穩住今年豐收果實。

（作者是第一金投顧資深協理）