台股上有鍋蓋下有撐 法人：期待12月作帳行情

台股上周在美股激勵之下，上周五指數大漲348點，帶動指數回升至2萬2904點，周線由黑翻紅。法人表示，目前台股處於弱勢防守，12月一向為集團作帳時期，靜待後續盤勢氣氛轉為熱絡，若要低接，建議以明年營收成長性高或具備殖利率個股為選股標的。

台股大盤上周依舊只有投信法人連續第25周買超270.95億元，外資與自營商雙雙調節台股，外資賣超502.45億元、自營商減持109.69億元，連續5周賣超，三大法人合計賣超341.19億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，上周公布的輝達財報亮眼，第3季EPS達0.81美元，高於預期的0.74美元，單季營收達351億美元，亦優於預期332億美元，市場以超高標準看待，對於數字不全然埋單，但再度映證市場對於輝達推出的Blackwell需求有增無減，甚至供不應求，對於台廠供應鏈營運及股價表現可期。此外，法人指出，輝達執行長黃仁勳點名感謝台積電、京元電、日月光、鴻海、廣達、緯穎等台廠供應鏈夥伴，有助增強相關個股信心。

黃新迪認為，現階段季線位置預期有一定力道支撐，而上周五的大漲帶動，讓台股本周有望挑戰月線，惟外資期貨結算後空單仍有3.8萬口以上，後續仍需觀察外資期貨空單之變化；在選股上，未來仍可以AI、先進封裝為布局主軸，並聚焦能優先受惠的半導體測試、設備、散熱及電子零組件等高成長性族群。

永豐投顧分析，自11日台積電宣布暫停供應7奈米及以下先進晶片給中國後，市場擔憂影響台積電營收，台積電股價即拉回整理，市場對於影響程度臆測頗多，在台積電無出面證實下，股價積弱不振，要等待台積電回答晶片禁銷中國影響程度，只能等待元月中旬台積電法說。

此外，目前台股處於弱勢防守，雖然看的到明年首季AI族群業績大好，但是眼前AI領頭羊輝達及台積電股價沈潛，只能靜待盤勢氣氛扭轉，12月一向為集團作帳時期，靜待後續盤勢氣氛轉為熱絡，若要低接，建議以2025年營收成長性高或具備殖利率個股為選股標的，預估本周指數區間2萬2550～2萬3200點。