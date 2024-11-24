快訊

遞補不分區立委為了制衡黃國昌？ 王義川飆「3金句」

12強賽／打線出爐！陳傑憲重返先發 帶領中華隊挑戰3大賽首冠

王義川遞補不分區立委 交通粉專列5事酸「豐功偉業」惹人嫌

未來一周美股三大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是留意美國聯準會（Fed）開會紀錄，以及Fed官員對經濟、就業市場、通貨膨脹、利率等面向的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布美國國內生產毛額（GDP）修正值；11月經濟諮商局消費者信心；10月核心個人消費支出（PCE）、耐久財訂單、新屋銷售等。

第三是企業財報。未來一周公布財報的企業包括戴爾、惠普、亞德諾半導體、Crowdstrike、Autodesk、Workday、Zoom、百思買、Kroger、Kohl's、梅西百貨、Abercrombie & Fitch等。

彭博資訊統計，到11月21日為止，已有95.4%的S&P 500企業公布財報，52.8%營收優於預期，平均成長5%；75.4%企業獲利優於預期，平均成長8.2%，整體表現仍屬穩健。

Factset統計，到11月15日為止，市場預期第3季S&P 500企業獲利將成長5.4%，其中，通訊服務、醫療保健等成長股成長性最強，分別成長23.2%、13.5%。

富蘭克林投顧表示，鑒於共和黨在本次大選大獲全勝，市場樂觀情緒可能延續數周，因為預期減稅、更大財政赤字、放鬆管制將推動更強勁的經濟增長，而更強勁的經濟可能觸發更高的需求，這將有利於能源、原物料類股。

另外，富蘭克林投顧表示，監管負擔減輕則有利於商業投資支出，主要受益者包含中型股、化石燃料能源公司、製藥股、金融股，但川普政府可能大幅削減「降低通膨法案」的綠色補貼，將影響乾淨能源領域。

富蘭克林投顧 美國聯準會 財報

延伸閱讀

股息不只是股息 對投資有四大好處

川普完全執政行情可望延續 價值股、中小型股、景氣循環股將獲青睞

永豐金證券攜手富蘭克林投顧 舉辦講座共創客戶健康與財富雙贏　

14家金控10月自結獲利月減2.3% 法人看好這四檔

相關新聞

「TNT概念股」錢景閃亮 神達、亞翔等供應鏈吃香喝辣

台股周線翻紅，本周將挑戰收復月線失土。法人認為，台積電（TSMC）、輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）等三大指標...

美股選後漲勢延續 法人：台股若量能放大有助攻月線

台股上週五盤中一度越過23000點之上，但收在22904.32點，法人指出，台股距23000點不到百點，且美股選後漲勢延...

法人圈上修展望 上市櫃獲利今年衝4兆

上市櫃公司第3季獲利交出1.11兆元佳績，攀全年單季新高，加上台積電遠優於市場預期的第4季展望，法人圈上修今年全年獲利到...

弘塑、神達、穎崴、金寶談展望

科技廠弘塑、神達、穎崴、金寶將於本周召開法說，市場聚焦各廠後市營運展望，及對明年產業前景看法。

本周台股／外資看空壓抑台股空間 今年衝關剩一個機會

美大選結束、輝達財報公布，年底前各項不確定因素大致消除，台股上周周線走勢由黑翻紅，全周上漲161點，以2萬2904點作收，漲幅0.71％，日均量3639億元，日均量再度跌回不到4千億元水準。年底是消費旺季，不過，外銷訂單看不到新手機熱銷的訂單需求，年終消費力道以及股票市場作帳行情，兩者都可以期待嗎？

輝達供應鏈四強 花旗按讚 給予「買進」評級

輝達（NVIDIA）第3季財報優於預期，花旗證券在最新出具的「台灣半導體產業」報告中指出，輝達財報的樂觀展望，強化對主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。