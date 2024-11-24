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永豐金證券攜手證交所 舉辦主題式業績發表會

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券與臺灣證券交易所舉辦「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會，關注汽車產業。 記者周克威／攝影
永豐金證券與臺灣證券交易所舉辦「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會，關注汽車產業。 記者周克威／攝影

美國降息循環啟動，沉寂多時的汽車產業，可望擺脫高利率環境，市場需求有望重新回溫。永豐金證券與台灣證券交易所舉辦「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會，關注汽車產業。

永豐金證券表示，汽車產業經過這幾年缺晶片、中國需求放緩與高利率環境，產業處於調整階段，隨著產業環境逐漸改善，市場需求有望回溫，投資人也可重新檢視相關供應鏈的投資價值。

為期三天的「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會活動，邀請工研院產科所資深研究員李國昶，以「汽車電子暨汽車零組件產業回顧與展望」為題進行專題演講，探討相關投資趨勢與機會。並邀請5家上市公司參與，分享經營成果及未來營運展望，活動形式以實體會議及線上直播同時進行，活動期間共吸引約200人次到場參與。

李國昶指出，近年輔助駕駛與車用顯示逐漸普及，Level 2以上輔助駕駛將成為標配，使得自動駕駛、智慧座艙、車聯網等智能汽車成為市場熱門，亦推動汽車電子系統需求持續增長。2023年全球汽車電子市場已達近3,000億美元，預估2030年更將突破5,000億美元，CAGR達7%。於此同時，台灣汽車零組件產值自2020年起即呈現穩定成長，自2020年約2,200億元，持續上升至2023年突破2,800億元，汽車零組件成為台灣汽車產業中重要部分。

永豐金證券分析，隨著美國降息循環開始，市場逐漸擺脫高利率環境。根據過去的研究發現，汽車產業的銷售受到利率影響極大，因為利率高低會間接影響車貸利率，進一步抑制或刺激購車需求，因此FED降息將有助於全球第二大的美國汽車市場需求回升。

另外近年來汽車在電子化與智能化的趨勢下，汽車的車用電子模組占比逐年攀升，而台灣在半導體、面板、和資通電產業具有完整的供應鏈，相關台灣車用電子廠商都有望受惠於產業需求回溫。

永豐金證券表示，透過主題式業績發表會，能提供投資人能與上市公司有一個交流平台，瞭解特定產業發展趨勢及發掘具有投資價值的企業。

永豐金 車用電子

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