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法人圈上修展望 上市櫃獲利今年衝4兆

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
上市櫃公司第3季獲利交出1.11兆元佳績，攀全年單季新高，加上台積電遠優於市場預期的第4季展望，法人圈上修今年全年獲利到4兆元。聯合報系資料照
上市櫃公司第3季獲利交出1.11兆元佳績，攀全年單季新高，加上台積電遠優於市場預期的第4季展望，法人圈上修今年全年獲利到4兆元。聯合報系資料照

上市櫃公司第3季獲利交出1.11兆元佳績，攀全年單季新高，加上台積電（2330）遠優於市場預期的第4季展望，法人圈上修今年全年獲利到4兆元，明年有機會來到4.5兆元，再寫歷史新高。

市場因川普當選美國總統，對經濟後市、通膨出現疑慮，不過，隨上市櫃公司公布10月營收、第3季財報，加上台積電、聯發科、鴻海陸續召開法說會，在AI需求持續強勁，輝達GB200將開始出貨中，第4季展望普遍看好。

台積電10月營收創歷史新高，來到3,142億元，達成法說會公布第4季財測營收區間8,352億~8,608億元的36.5%來看，儘管美國商務部已致函台積電，限制對中國出口7奈米以下製程先進晶片，預估影響幅度有限。

內外資再次上修台積電第4季營收季增幅度，由13%上調至15%以上，單季每股獲利（EPS）上看15元、全年45元。

依據各大外資券商、國內法人機構最新報告，預估台股權值前50檔個股今年獲利達2.7兆元，較7月預估數2.46兆元上修9.7%。

以台灣50自2021年、2022年、2023年占台股整體獲利比重分別為57.8%、63.3%、68.8%，過去20年平均占比約62.9%來看，推算台股今年獲利低標在3.97兆元，高標則上看4.36兆元，以台股今年前三季上市櫃獲利約3兆元為基礎，法人圈普遍預估全年獲利上看4兆元。

同時，由於輝達GB200將在明年貢獻完整的年度，且市場傳出GB300也將問市，儘管消費電子需求回溫強度仍有待觀察，但外資、內資機構多看好台積電、鴻海、聯發科等AI龍頭明年獲利成長幅度，少則一成、多則三至四成。

台積電 台股

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