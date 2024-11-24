「TNT概念股」錢景閃亮 神達、亞翔等供應鏈吃香喝辣

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股周線翻紅，本周將挑戰收復月線失土。法人認為，台積電（2330）（TSMC）、輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）等三大指標巨頭，將成為偏多趨勢的引路關鍵，帶動供應鏈中包括神達（3706）、亞翔（6139）、系統電（5309）等14檔「TNT概念股」吃香喝辣。

觀察三大巨頭表現，台積電受制於地緣政治、加徵關稅等議題干擾，短期投資氣氛受到壓抑。但法人認為，台積電在先進製程及CoWoS先進封裝都具有高度技術領先優勢，具有成本轉嫁能力，無須過於擔心獲利表現，仍看好CoWoS、高階製程、半導體設備及耗材、矽光子等族群。

輝達第3季營收及獲利皆優於市場預期，雖未能滿足市場高標，基本面依然穩健。法人看好，目前H200晶片出貨量仍顯著成長，隨新一代Blackwell系列晶片即將在明年全面量產，且AI需求持續強勁成長，帶動散熱、滑軌、組裝、BBU（備援電力模組）、IP、ASIC、PCB、CCL、ABF、機器人等族群。

特斯拉雖然短線在川普交易帶動下累計漲幅不小，供應鏈仍有題材發揮，且不只侷限在電動車，AI、機器人、低軌衛星等創新科技中，加上馬斯克可望入閣接掌政府效率部門，相關供應鏈也有前景。

根據CMoney統計，近期三大法人買賣超動向，輝達供應鏈中的神達、華碩、廣運、聯發科、光寶科最受到三大法人的青睞，其中，神達近五日三大法人合計買超18,657張。

「TNT概念股」吃香喝辣 圖／經濟日報提供
「TNT概念股」吃香喝辣 圖／經濟日報提供

台積電供應鏈部分，亞翔、盟立、漢唐以及光洋科近五日也獲得三大法人買超逾2,500張；特斯拉部分，大同及系統電近周都獲得三大法人合計超過萬張的買盤，台光電、聯嘉、乙盛-KY張數則落在2,700張以上。

展望後市，綜合兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國看法，看好強勢股恆強，預期在指數表現空間有限下，強勢股將持續吸引資金匯聚。

三大法人 台積電 神達

延伸閱讀

川普提名伏特任白宮管理及預算局長 實現美國優先

晉身川普核心圈！馬斯克身價飆至3478億美元創新高 穩居全球首富

近乎裸體與機器人「親密互動」！金卡戴珊露豪乳坐在Optimus身上畫面超詭異嚇壞人

特斯拉出手「撇脂定價」策略 行銷專家：商業史上如此頻繁降價不多見

相關新聞

「TNT概念股」錢景閃亮 神達、亞翔等供應鏈吃香喝辣

台股周線翻紅，本周將挑戰收復月線失土。法人認為，台積電（TSMC）、輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）等三大指標...

法人圈上修展望 上市櫃獲利今年衝4兆

上市櫃公司第3季獲利交出1.11兆元佳績，攀全年單季新高，加上台積電遠優於市場預期的第4季展望，法人圈上修今年全年獲利到...

弘塑、神達、穎崴、金寶談展望

科技廠弘塑、神達、穎崴、金寶將於本周召開法說，市場聚焦各廠後市營運展望，及對明年產業前景看法。

輝達供應鏈四強 花旗按讚 給予「買進」評級

輝達（NVIDIA）第3季財報優於預期，花旗證券在最新出具的「台灣半導體產業」報告中指出，輝達財報的樂觀展望，強化對主要...

台股破底翻、短線轉多 激勵指數大漲348點

台股昨（22）日上演短線破底翻戲碼，在台積電領軍下，指數開高收高，終場大漲348點、收22,904點，化解持續探底的危機...

就市論勢／先進封裝散熱 可布局

AI帶來的成長，明顯反映在台股與美股企業基本面表現，像是近期經濟部公布10月外銷訂單554.5億美元，年增4.9%，連續八個月正成長。展望第4季表現有望更上一層樓，主要為受益AI需求強勁及年終備貨需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。