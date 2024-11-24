「TNT概念股」錢景閃亮 神達、亞翔等供應鏈吃香喝辣

台股周線翻紅，本周將挑戰收復月線失土。法人認為，台積電（2330）（TSMC）、輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）等三大指標巨頭，將成為偏多趨勢的引路關鍵，帶動供應鏈中包括神達（3706）、亞翔（6139）、系統電（5309）等14檔「TNT概念股」吃香喝辣。

觀察三大巨頭表現，台積電受制於地緣政治、加徵關稅等議題干擾，短期投資氣氛受到壓抑。但法人認為，台積電在先進製程及CoWoS先進封裝都具有高度技術領先優勢，具有成本轉嫁能力，無須過於擔心獲利表現，仍看好CoWoS、高階製程、半導體設備及耗材、矽光子等族群。

輝達第3季營收及獲利皆優於市場預期，雖未能滿足市場高標，基本面依然穩健。法人看好，目前H200晶片出貨量仍顯著成長，隨新一代Blackwell系列晶片即將在明年全面量產，且AI需求持續強勁成長，帶動散熱、滑軌、組裝、BBU（備援電力模組）、IP、ASIC、PCB、CCL、ABF、機器人等族群。

特斯拉雖然短線在川普交易帶動下累計漲幅不小，供應鏈仍有題材發揮，且不只侷限在電動車，AI、機器人、低軌衛星等創新科技中，加上馬斯克可望入閣接掌政府效率部門，相關供應鏈也有前景。

根據CMoney統計，近期三大法人買賣超動向，輝達供應鏈中的神達、華碩、廣運、聯發科、光寶科最受到三大法人的青睞，其中，神達近五日三大法人合計買超18,657張。

「TNT概念股」吃香喝辣 圖／經濟日報提供

台積電供應鏈部分，亞翔、盟立、漢唐以及光洋科近五日也獲得三大法人買超逾2,500張；特斯拉部分，大同及系統電近周都獲得三大法人合計超過萬張的買盤，台光電、聯嘉、乙盛-KY張數則落在2,700張以上。

展望後市，綜合兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國看法，看好強勢股恆強，預期在指數表現空間有限下，強勢股將持續吸引資金匯聚。