台股破底翻 短線轉多 激勵指數大漲348點

台股昨（22）日上演短線破底翻戲碼，在台積電（2330）領軍下，指數開高收高，終場大漲348點、收22,904點，化解持續探底的危機；單周上漲161點，漲幅0.7%，周線止跌轉升。

台股昨日短線跌深強彈，盤中一度大漲463點、站上23,000點並攻克月線反壓。不過，在市場搶短獲利了結賣壓出籠下，指數收斂漲點，終場仍大漲1.5%，收復5、10日等短期均線，成交量3,568億元。

台股觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

盤面上由台積電領軍上攻，終場收在1,040元，上漲30元。電子權值股聯發科、台達電、日月光投控也跟進大漲，AI股廣達、緯創、緯穎等也都上漲，電子股收盤上漲2.1%。

三大法人共買超台股161.7億元，其中，外資買超80.4億元、由賣轉買，結束連二賣；投信買超46.8億元，連五買、累計買超270.9億元；自營商買超34.5億元、由賣轉買。八大公股行庫賣超31.6億元。

期貨市場也出現有趣的變化，主要有二：一、外資台指期未平倉淨空單口數昨日大減5,505口、至38,202口，終於降至4萬口之下；第二，股期雙市正價差擴大，由21日的17點大增至22日133點，預示台股下周上漲機率高。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國的看法，下周行情區間先以季線22,562點至11月8日前波高點的23,699點來觀察，關鍵指標有三，首先要突破前高；二，量能必須放大，須補量到4,500億元之上。三，外資期貨淨空單昨日大減逾5,500口，後續仍有待觀察。