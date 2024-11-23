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台股雙作帳行情啟動

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股昨（22）日上演破底翻的大漲走勢。隨技術指標低檔向上黃金交叉、集團與法人雙作帳行情啟動、及台積電短線跌深領漲等三大有利因素，法人預期下周行情將延續彈升走勢，倘若指數順利收復月線失土，則趨勢上有機會再次挑戰10月18日23,713點前高。

台股昨日以跳高盤開出，其中，電子權值股重返焦點，電子集團類股包括鴻海（2317）、金仁寶、聯發科、神達電通、正崴、緯創紛紛接棒演出；非電族群也輪動表現，大同集團趁勝出擊。

進一步來看，金仁寶集團旗下，金寶攻上漲停、泰金寶-DR也漲逾3%。聯發科帶動達發，雙雙漲約3.5%；神達電通集團也有不錯表現，華孚、神達等漲幅超過3%。

此外，正崴切入電池備援電池模組（BBU）與人工智慧（AI）高速傳輸線，規劃明年出貨，激勵股價攜手永崴投控同奔漲停價，表現相當強勢。

輝達財報優於預期，惟財測沒有達到預期高標，輝達股價小漲，帶動AI族群止穩，緯創集團中，緯創以及緯穎漲幅都超過3.9%。鴻海集團亦有不錯表現，鴻海持穩、旗下機構件廠乙盛-KY受惠伺服器及低軌衛星訂單持續成長，股價漲逾4.8%，此外，正達、新普等漲幅也超過4%。

神達 緯創 鴻海

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