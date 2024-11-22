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證交所響應2024年WFE「氣候倡議敲鐘」活動 攜碳交所推碳中和專業認證

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，日前攜手臺灣碳權交易所推動ISO 14067「碳足跡查證員」與ISO 14068-1「碳中和訓練」訓練課程，與國際最新減碳趨勢和標準接軌，培養碳管理人才，協助企業達成碳中和目標，進一步提升臺灣在全球減碳行動中的參與和貢獻度。

為響應世界交易所聯合會（WFE）2024年「氣候倡議敲鐘」活動（Ring the Bell for Climate），及實現臺灣2050淨零排放的願景，證交所積極推動永續金融教育。

WFE今年響應聯合國氣候峰會(COP29)，舉辦「氣候倡議敲鐘」活動，證交所共襄盛舉，並藉此呈現臺灣因應氣候變遷的各項努力成果，除持續加強企業永續發展資訊的揭露，推動綠色金融商品的發展，更鼓勵企業積極參與碳中和專案，透過透明、公平的交易機制，以促成更多企業投入低碳轉型，共同實現2050淨零排放目標。

證交所董事長林修銘日前參加國內「減量額度交易平台啟動典禮」時表示，將全力支持全球及國內碳減排的各項努力，推動企業減碳，實現綠色經濟轉型，期能透過公平、透明、安全的國內減量額度交易平台，提供企業經濟誘因，為我國淨零轉型注入關鍵減碳量能。

證交所未來將持續推出更多永續發展專案和環境教育活動，確保臺灣在永續發展和碳減排領域走在國際前端。

減碳 證交所

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