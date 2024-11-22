證交所「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會 投資人踴躍參與

臺灣證券交易所與永豐金證券合辦的「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會，由廣宇（2328）、東陽、界霖及立隆電等四家公司共襄盛舉，線上及現場投資人踴躍參與，現場互動熱烈，畫下圓滿句點。

工研院資深研究員李國昶以「汽車電子暨零組件產業回顧與展望」為題進行專題演講表示，疫情初期因供應鏈受阻和零組件短缺，以致美國新車供應量下降，二手車需求攀升，進而推升汽車零組件市場需求。

同時，後疫情時代貨幣政策刺激通貨膨脹，汽車保費提高，進一步壓抑新車購買意願，間接推動車用零組件需求增加。

美國作為臺灣汽車零組件的最大出口國，需求增長帶動臺灣外銷比例顯著提升。臺灣憑藉電子產業優勢，有望未來在車用電子等領域扮演更重要的角色，迎接新市場的最佳機遇。

廣宇協理郭世華指出，雖面臨市場挑戰，但已調整產品組合以提升高毛利產品占比，持續優化東南亞產能，並加強車用與自動化設備市場布局，預期在新產品推出及客戶訂單回溫帶動下，營收可持續回升。

廣宇將持續強化研發能力，聚焦工業4.0與自動化設備等新興領域，期望自明年起逐步取得成效，未來將在技術創新與市場拓展中實現穩健成長，以回應股東與市場期望。

東陽副總經理黃三良說，公司主要產品包括汽車塑膠件與鈑金件，於全球市占率分別達70%與37%。受益美國保險政策改變，消費者對副廠零件需求持續增加，售後維修市場(AM)業務快速增長，已成功擴大全球市場占有率。

此外，憑藉強大模具開發能力，東陽每年生產數百套模具，覆蓋全球80%以上的車型，進一步鞏固市場競爭優勢，未來將加強產品多元化布局，並透過研發與技術升級，持續鞏固全球領先地位。

界霖總經理室協理吳念誼及財務副總張嘉珍說明，公司持續深耕導線架技術並專注於高附加價值的功率導線架與模組產品，在全球多處設有獨立營運據點，並以多供應鏈策略確保產品供應穩定。

界霖目前車載產品占比已超過50%，其中針對新能源車領域，配合終端客戶開發高電壓馬達逆變器模組及電控模組，並獲得國際一線大廠之高度肯定；亦研發出適用於航太環境的鐵鎳合金產品，以應對極端電磁波干擾，成功拓展高電壓應用。

立隆電董事長吳志銘表示，公司以鋁電解電容器為核心業務，持續提升產能與技術，目前月產量已達6億顆，汽車電子業務占比提升至35%，在技術創新上保持領先地位，持續投入鋁電解電容器與相關模組開發，廣泛應用於汽車電子、電信網通、資訊雲端與工業自動化等領域。

為積極應對國際市場需求變化，已於泰國設立新廠，預計明年下半年試產並通過相關認證，不僅滿足客戶「非中國、非台灣」（NCNT）供應鏈的要求，也為公司拓展海外市場提供絕佳優勢。