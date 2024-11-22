證交所「5D反詐 舞力鬥陣」社群傳唱活動 獲企業熱烈迴響

延續反詐宣導成效，臺灣證券交易所發起「5D反詐 舞力鬥陣」傳唱活動，邀請資本市場利害關係人及名人網紅及投資大眾一同響應，拍攝吸睛有創意的反詐舞蹈，並將反詐訊息傳達到各自社群平台，進一步觸及到粉絲圈及親友團，增進防詐意識，擴大反詐防護網。

根據警政署打詐儀表板統計，全民10月份詐騙財損數為120多億元，詐騙為全民須正視的社會問題。

為提升全民識詐能力及阻斷詐騙訊息，證交所推出蘊含巧思的打詐歌曲《愛錢的騙子》及歌曲MV，合計觀看次數估計達1,800萬次，並獲媒體廣泛報導。

期望以創新的方式，讓民眾記得「遇到錢的事情，冷靜想一下」，以及五個Don’t「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資名牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。

證交所表示，上市公司、證券商、會計師事務所等資本市場利害關係人各自發揮獨具心裁的創意，有企業高層帶頭響應、結合劇情模式重新演繹、可愛超萌的企業吉祥物與同仁共同演出、邀請驚喜嘉賓(等多元創新的傳唱方式。

目前預計共有32個公司行號或機構已響應本活動並於社群平台上傳貼文，證交所也邀請更多企業來共同響應。

目前已在社群平台公開或即將公開貼文的企業團體如下：

上市公司：和泰車、中華電、彰銀、臺企銀、華南金、兆豐金、台新金、永豐金、中信金、第一金、遠傳、上海商銀、合庫金、群益證

證券商：凱基、富邦、永豐金、國泰、元富、華南永昌、兆豐、統一、台新、光和、新百王、北城、亞東、第一金證

會計師事務所：勤業眾信、資誠、安侯建業

基金交易平台：基富通

此外，證交所於10月下旬至11月15日辦理《愛錢的騙子》民眾傳唱響應抽獎活動，感謝投資大眾熱情響應，活動已截止，將於11月25日於證交所臉書及IG官方帳號公布得獎名單，證交所也鼓勵民眾持續追蹤證交所臉書及IG帳號，多多分享識詐及普惠金融的資訊給親朋好友。

為守護全民免受詐騙之苦，證交所將持續進行反詐騙相關宣導，也歡迎更多機構一起響應本活動，為保護投資人及市場安全而努力，一同提高社會大眾的警覺心，增強防詐騙的免疫力。