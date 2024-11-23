就市論勢／先進封裝散熱 可布局

經濟日報／ 黃新迪（PGIM保德信科技島基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美股激勵下，昨（22）日台股同步大漲348點，漲幅1.5%，指數回升至22,904點，周線走勢由黑翻紅，全周漲161點，漲幅0.7%，平均日均量3,639億元。

法人動向上，本周三大法人合計賣超341.1億元。其中投信單周買超270.9億元、連續第25周買超；外資與自營商雙雙調節台股，外資本周賣超502.4億元，自營商減持109.7億元。

AI帶來的成長，明顯反映在台股與美股企業基本面表現，像是近期經濟部公布10月外銷訂單554.5億美元，年增4.9%，連續八個月正成長。展望第4季表現有望更上一層樓，主要為受益AI需求強勁及年終備貨需求。

投資建議

AI長期成長趨勢不變，特別是預期2023年至2027年，半導體產業成長性以資料中心與伺服器的年均複合成長最佳。選股上，仍可以AI、先進封裝為布局主軸，並聚焦能優先受惠的半導體測試、設備、散熱及電子零組件等高成長性族群。

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