ETN趨勢導航／統一價值成長30N 漲逾2%
台股本周受輝達（NVIDIA）財報、俄烏緊張情勢升溫等干擾，先抑後揚，蓄勢挑戰上檔月線反壓，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，統一價值成長30N（020018）單周漲2.01%，登上冠軍寶座。
美股四大指數拉回後出現多頭抵抗，加上輝達公布財報，台股權值電子、人工智慧（AI）伺服器紛紛走穩，大盤本周力守季線支撐，跌深中小型股亦積極表態，集中市場單周漲161點或0.71%，櫃買市場周線漲3.13點或1.22%，兩市同步黑翻紅。
追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周有九檔績效打敗兩市大盤，以統一價值成長30N漲幅2.05%居冠，排名二、三分別為元大上櫃ESG龍頭N、元大上櫃ESG成長N，單周上漲1.76%、1.72%。
本周績效前段班以櫃買、半導體、市值型等特色為主，元大IC設計N、兆豐半導體氣候N、元大櫃買半導體N、元大ESG配息N、元大特選電動車N、統一IC設計臺灣N、元大加權N等前段班，本周漲幅在1.14%至1.46%不等。
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