一周熱門零股／鴻海、鴻準躋身前十強

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
鴻海。 聯合報系資料照
鴻海。 聯合報系資料照

美國總統大選落幕，「川普2.0」壓抑市場追價意願，儘管輝達財報亮眼，帶動昨（22）日行情大漲348點，全周指數由跌轉漲，但零股市場量能仍呈降溫跡象，其中鴻家軍鴻海（2317）、鴻準同時躋身前十強，ETF則仍是主要熱門交易標的。

聯準會主席鮑爾在日前公開演說時，指出美國經濟近期表現「相當好」，給了央行謹慎降息空間，他認為，經濟並未傳遞任何急需降息信號。

市場對12月聯準會再次降息預期心理降溫，最新美國初請失業金人數降至4月以來低，就業市場回溫，Fed Watch顯示12月聯準會按兵不動機率維持在40%附近，使台股資金動能受到影響。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為國泰永續高股息、富邦台50、鴻海、台積電、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波、元大高股息、元大台灣50、群益台灣精選高息、鴻準等十檔標的交易量從1,338萬至252萬股，較上周明顯降溫。

其中，ETF持續成為零股市場熱門標的，市場法人認為，主要是美國紐約聯準銀總裁威廉斯指出，美國經濟非常穩健，就業市場放緩，同時通膨也顯著下降但還未完全達到2%目標，隨時間推移，預期將政策利率降至更接近正常或中性水準是適當中，高股息ETF成為零股投資人主要布局標的。

圖／經濟日報提供
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