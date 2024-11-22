外資買超台股終結連2賣 多檔個股土洋對作

台積電領軍AI概念股衝鋒，台股今天大漲348點收22904點，外資買超新台幣83億元終結連2賣，台指期淨空單減至3.82萬口。外資和投信今天在多檔個股土洋對作，外資今天買超台積電終結連2賣，連9日賣超鴻海累計12.1萬張。

台積電領軍，人工智慧（AI）概念股衝鋒，台股今天開高走揚，終場大漲348.66點，收22904.32點，儘管月線約22985點和23000點得而復失，仍收復5日線約22709點和10日約22837點等短均線。台股今天也收週線，上漲161.55點。

大盤成交值新台幣3437.44億元，三大法人同步買超合計164.69億元，其中自營商買超34.52億元，投信買超47.1億元，外資及陸資買超83.07億元。外資終結連2賣，投信連5買。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少3585口至14550口，其中外資淨空單減少5505口至38202口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超玉山金達3.15萬張排名第1，買超復華台灣科技優息ETF約3.03萬張排名第2，敲進群創2.06萬張排名第3，外資今天買超大成鋼、長榮航、大同均超過萬張。

相較之下，外資今天賣超誠美材2.3萬張排名第1，賣超寶成2.2萬張排名第2，調節陽明、台企銀、上海商銀、元大台灣50反1、遠東新、元大滬深300正2、三商壽、泰金寶-DR、英業達等，均超過萬張。

外資今天買超台積電7435張，終結連2賣，調節鴻海9020張，連9日賣超鴻海累計12.1萬張。

本土投信今天買超華航約3.52萬張，買超寶成2.25萬張，買超遠東新和台企銀各超過萬張；調節玉山金2.86萬張，賣超大成鋼1.1萬張。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，本土投信持續加碼台股，內資支撐力道延續，不過大盤量能仍未放量，主要是外資買盤仍相對保守。

展望台股後市，黃文清表示，基本面和AI成長趨勢仍在，台股後續量能觀察美元匯率、以及外資在現貨市場布局動向，美國總統當選人川普（DonaldTrump）未來政策是否影響金融市場波動，有待觀察。