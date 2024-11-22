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證交所：台股交易時間應維持現狀 延長無助量能提升

中央社／ 台北22日電
證交所。圖／聯合報系資料照片
證交所。圖／聯合報系資料照片

台股是否應延長交易時間，市場各方利害關係人意見正式出爐。證交所擬具評估報告提7大理由說明，台股若延長交易時間無助量能提升，反而導致全市場成本增加、盤後作業壓力與市場風險，「市場建議台股交易時間應維持現狀」。

日股5日起延長股票交易時間，為近70年來首見，民眾黨立委黃珊珊日前關注台股是否應延長交易時間，金管會亦對此鬆口，和國際相比台股交易時間確實稍短。不過，證交所蒐集利害關係人意見後，評估報告正式出爐，以7大理由強調延長交易時間效益有限，反增成本與風險。

首先，證交所提出，台股成交量集中開收盤，延長交易時間恐無益量能提升；其次，散戶、外資及國內法人多持保留意見；第3，券商多數憂成本增加、效益有限，未予支持；第4，恐影響上市櫃公司重訊發布時效，增加市場運作壓力。

第5，前5大投信業者中，多數投信業者憂心營運負擔加重、流動性受損，不贊成延長交易時間；第6，壓縮券商盤後申報異動作業時程，恐增市場風險；第7，若延長交易時間，證交所、櫃買中心等須配合延後系統排程，影響市場資訊即時性與透明度。

證交所直言，券商、國內外投資人、投信業者、上市櫃公司等各方市場參與者多數建議維持現行台股交易時間，主要認為延長台股交易時間恐難以顯著增加量能，多數投資人習慣現行交易作息，外資亦表達現行集中交易時間有助交易操作，至於避險需求亦可透過期貨夜盤達成。

證交所指出，對券商而言，延長交易時間將顯著增加人力、營運成本及系統更新費用，壓縮盤後結算交割及申報等作業時間，侵蝕多元業務拓展時間，且延長交易時間將限縮上市公司公告及法說會時間。

證交所表示，台灣結算交割制度除了券商外、還包括投資人層級，且交割程序具不可遞延特性，需仰賴券商每日盤後申報大量資訊，一旦交易時間延長，證交所、櫃買中心、集保結算所等周邊單位系統排程皆須大幅修改，金融基礎設施系統排程面臨額外壓力，且可能推遲市場資訊公告，影響市場資訊透明度，提高營運風險。

證交所強調，延長台股交易時間可能帶來的好處有限，卻涉及全市場成本增加、盤後作業壓力與市場風險，多數市場參與者不支持延長交易時間，建議審慎評估實際效益與配套措施可行性。

證交所評估報告也揭露，此次對66家券商全面進行問卷普查，其中有12家贊成延長台股交易時間，市占率達13%，另54家不贊成延長台股交易時間，市占率達87%。

台股成交量 壓力 證交所

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