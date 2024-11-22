台股上漲348點 三大法人買超164億元

台股22日在台積電（2330）的帶動下，大漲上攻，收在22,904.32點，上漲348.66點，漲幅1.55%，成交量3,437.44億元，三大法人買超164.69億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超83.07億元，投信買超47.09億元，自營商買超（合計）34.52億元，其中自營商（自行買賣）買超27.63億元，自營商（避險）買超6.89億元。

台積電跳空上漲近3%，收1,040元；聯發科（2454）也大漲逾3%，站上月線，收1,310元。市場傳出，輝達 （NVIDIA）明年GB300伺服器機板將升級採用新一代M8材料，資金外溢至更上游材料玻纖布族群，富喬（1815）漲停至27.3元，玻陶股中釉（1809）也漲停亮燈，台玻（1802）大漲逾5%。正崴（2392）躋身BBU概念股，透露客戶要求研發部門規劃BBU產品，集團股發威，正崴、永崴投控（3712）都攻上漲停板，森崴能源（6806）上漲約4%。