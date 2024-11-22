聽新聞
0:00 / 0:00
台股上漲348點 三大法人買超164億元
台股22日在台積電（2330）的帶動下，大漲上攻，收在22,904.32點，上漲348.66點，漲幅1.55%，成交量3,437.44億元，三大法人買超164.69億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超83.07億元，投信買超47.09億元，自營商買超（合計）34.52億元，其中自營商（自行買賣）買超27.63億元，自營商（避險）買超6.89億元。
台積電跳空上漲近3%，收1,040元；聯發科（2454）也大漲逾3%，站上月線，收1,310元。市場傳出，輝達 （NVIDIA）明年GB300伺服器機板將升級採用新一代M8材料，資金外溢至更上游材料玻纖布族群，富喬（1815）漲停至27.3元，玻陶股中釉（1809）也漲停亮燈，台玻（1802）大漲逾5%。正崴（2392）躋身BBU概念股，透露客戶要求研發部門規劃BBU產品，集團股發威，正崴、永崴投控（3712）都攻上漲停板，森崴能源（6806）上漲約4%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言