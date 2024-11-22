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台股上漲348點 台積電領軍上攻、這些電子股貢獻指數最多

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股22日開高走高，盤中一度衝上23,019.04點，由權王台積電（2330）領軍上攻，終場收在22,904.32點，上漲348.66點，貢獻大盤指數前十五名個股中，僅1檔傳產股入列，貢獻漲點最多的當然是台積電，大漲30元，影響大盤指數達251點，其次則是聯發科（2454）、台達電（2308）分居第二及第三名，緯穎（6669）和緯創（3231）也擠進前五名中。

台股早盤以22,799.53點開出，上漲243.87點，盤中曾衝達23,019.04點，重返23,000點及月線，不過，並未守住，但終場仍是收復5日線及10日線，漲幅1.55%；盤面上由台積電領軍上攻，早盤以1,035元開出，上漲25元，終場收在1,040元，上漲30元，漲幅2.97%。

台積電大漲之外，電子權值股聯發科、台達電、日月光投控也跟進大漲，AI股廣達、緯創、緯穎、光寶科、鴻海、健策等股也是上漲的表現，電子股收盤上漲2.1%，半導體類股收漲2.65%，AI伺服股居多的電腦週邊類股上漲1.6%。

傳產股中，玻陶股收漲5.6%，漲幅居各類股冠軍；電機類股、電器電纜股及汽車股、居家生活類股等收盤漲幅都超過1%。

台股開高走高收在22,904.32點，上漲348.66點，貢獻大盤指數最多的當然是台積電，影響大盤指數約251點；其次是聯發科，收在1,310元，上漲45元，影響大盤指數約23點；台達電收394元，上漲13元，影響大盤指數約11點；緯穎貢獻約6點；緯創影響大盤指數約4點。

另外，影響大盤指數較多的個股還有日月光投控、廣達、大同、光寶科、嘉澤、鴻海、研華、健策、智邦等，貢獻漲點最多的前十名全是電子股，傳產股則是和泰車的貢獻最大。

台積電 台達電

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