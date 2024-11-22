台股漲348點收22,904點 台積電上漲30元收1,040元

台股22日開高走高、維持高檔震盪，盤中雖站上月線卻得而復失，終場收22,904.32點，漲348.66點、漲幅1.5%，成交金額3,437.4億元。此外，櫃買指數也收漲0.6%。台積電（2330）收1,040元、漲30元。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：永崴投控、正崴、中釉、金寶、富喬、聯嘉、大同、盛達、偉訓、濱川等表現強勢；成交量大卻走弱的個股包括：矽瑪、一詮、三商壽、萬海、陽明、達方、聯鈞、長榮、展達等。

法人分析，美國經濟數據表現優於預期，市場對聯準會（Fed）降息預期有所降溫，美國勞工部公布，初領失業救濟金人數為21.3萬人，降至4月來最低，加上輝達（NVIDIA）財報亮眼，對Blackwell需求表示仍供不應求，將有助於台股及相關AI供應鏈股價止跌反彈。

在操作策略上，建議投資者避免過度追高，而應在回檔時選擇逢低分批布局，分散風險並提高獲利機會。同時，應該聚焦於基本面較為穩定且未來增長潛力較大的股票，選擇強者為主，汰弱留強。

針對目前市場的選股方向，建議投資者可重點關注台積電及先進製程等，未來將受益於市場回升並且有較好的增長潛力。此外，AI概念股、航運航空、製鞋、壽險以及高殖利率營建股等也顯示出回升動能，值得關注。