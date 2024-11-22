台積電率AI概念股衝鋒 台股上漲348點重回22900點
台積電今天領軍衝鋒，電子權值股聯發科、台達電、日月光投控跟進，人工智慧（AI）概念股廣達、緯創、緯穎助攻，台股開高走強收在22904.32點，上漲348.66點，收復5日和10日均線，月線和23000點得而復失。
台股今天成交值新台幣3437.44億元，電子股終場勁揚2.11%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群上漲1.6%，電機機電漲1.52%；中小型股為主的櫃買OTC指數漲0.63%。
台積電終場收1040元，漲30元，漲幅2.97%，市值大增7780億元；聯發科收1310元、漲3.56%，廣達、緯創及緯穎分別收在297元、118.5元及2130元，漲幅為1.02%、3.95%及4.67%。
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