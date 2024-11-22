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台積電領AI概念股衝鋒 台股盤中漲近400點

中央社／ 台北22日電

台積電、廣達、緯創等人工智慧AI概念股堅挺，傳產助攻，台股今天走勢勁揚，盤中漲點近400點，收復短均線，力拚站穩月線，挑戰重返23000點。法人表示，台股基本面和AI產業成長趨勢仍在，後續觀察量能和外資布局。

美股4大指數揚升，輝達（NVIDIA）公布財測後股價翻紅、台積電美國存託憑證（ADR）勁揚，帶動台股相關人工智慧AI概念股走勢堅挺，電機機電、汽車、紡織等傳產類股走堅，加權指數早盤最高23012.29點，大漲456.63點，盤中高檔區間整理，漲點近400點，收復5日和10日短均線，力拚站穩月線約22985點。

到10時33分，台股加權指數22872.16點，上漲316.5點，漲幅1.4%，盤中成交值約新台幣1678.38億元，其中電子股勁揚2.1%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群上揚1.77%，機電電機類股漲1.5%，航運翻紅，代表中小型股的櫃買OTC指數揚升0.79%。

主要電子權值股台積電盤中最高1045元，漲35元，漲幅3.46%，市值大增9076億元，日月光投控盤中漲1.3%，鴻海、聯發科走堅，AI伺服器概念股廣達盤中漲逾2%，緯創漲近4%，緯穎漲近6%。股價超過千元的高價股維持「15千金」。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股今天盤中呈現區間震盪、收斂整理走勢，守住季線約22562點支撐，台股基本面和AI產業成長趨勢仍在，不過指標股位階不低，市場投資氛圍相對謹慎，量能未出。

展望台股後市，黃文清表示，仍需觀察美國利率動向、以及美國總統當選人川普相關政策規劃影響，外資在台股現貨市場布局也是觀察重點。

台積電 台股

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