美股收紅 台積電開高25元激勵台股早盤漲近400點

台股22日開盤指數為22,799.53點，上漲243.87點，早盤一度漲近400點至22,940點。台積電（2330）開盤價為1,035元，上漲25元。

群益投顧表示，昨日費半與台積電ADR收盤強彈，可望挹注短線台股季線多頭抵抗力道。現階段科技股仍面臨兩大掣肘因素：首先是未來川普政府政策引發的疑慮；其次是股價基期與評價高檔。昨日美股收盤強彈，惟留意整體市場風險待釐清，評價亦處高檔，格局上檔仍顯承壓。現階段建議擇強短打應對，台股市場處川普政策主衝擊區的風險偏高，高基期電子股尤應做好停利、停損策略。

操作題材可留意：

1.台北大型都更案陸續簽約─國家住都中心主辦北市信義區兒福B2基地公辦都更案與冠德（2520）簽約，投資金額76.15億元，預計2031年完工。皇翔（2545）在永和號稱史上最複雜都更案「大陳都更案」，11月18日進行單元4簽約儀式，皇翔目前在手公辦都更案高達六筆。

2.低基期車用概念股─Tesla執行長馬斯克在川普上任前後，估計市場話題仍將不斷，對車用概念股形成題材挹注。車用相關一波相對強勢表現後強弱漸分歧，部分資金轉往低基期股移動態勢。

周四（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,870.35點，上漲461.88點、漲幅1.06%；S&P500指數上漲0.53%；那斯達克指數上漲0.03%；費半指數上漲1.61%。台積電ADR漲1.53%，收在191.24美元，較台北交易溢價23.27%。較台北交易溢價%。

輝達（Nvidia）周四上漲0.5%，Alphabet重挫4.7%，亞馬遜下跌2.2%。

三大法人周四集中市場合計賣超196.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超263.5億元，投信買超84.9億元，自營商（自行買賣）買超17.3億元，自營商（避險）賣超35.1億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,941口至18,135口，外資淨空單增加1,822口至43,707口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加914口至20,252口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,200點，週賣權最大OI落在21,900點 ; 月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在21,300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.94下降至0.85。VIX指數下降1.15至22.62。外資台指期買權淨金額-0.59億元 ; 賣權淨金額0.5億元。整體選擇權籌碼面中性。