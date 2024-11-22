輝達和台積電ADR翻紅 法人：台股觀察季線支撐

美股勁揚，輝達和台積電ADR翻紅，台股21日震盪下挫132點，收22555點守住季線，外資在台指期淨空單增加至4.37萬口。法人表示，輝達公布財測後，市場訊息參雜，牽動台股電子權值股走勢，美股21日勁揚，觀察台股能否守住季線支撐。

美股21日早盤震盪走低，之後揚升收高。道瓊工業指數勁揚461.88點或1.06%，以43870.35點作收，標準普爾500指數上揚31.60點或0.53%，收5948.71點。

科技股為主的那斯達克指數微漲6.28點或0.03%，收18972.42點，費城半導體指數大漲78.81點或1.61%，收4963.05點。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）公布財測後翻紅漲0.53%，收146.67美元，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚1.53%，收191.24美元。

台股21日震盪下挫132.7點，收在22555.66點，守住季線約22550點，成交值新台幣3486.92億元。三大法人合計賣超196.04億元，其中自營商賣超18.15億元，投信買超85.63億元，外資及陸資賣超263.52億元。根據統計，外資連2日賣超台股累計金額達585億元，投信連續4個交易日買超。

外資連2日賣超台積電達2.86萬張，連8日賣超鴻海累計11.2萬張；從10月到11月21日，外資累計賣超聯電達75.36萬張。

在台指期淨部位，三大法人21日淨空單增加1941口至18135口，其中外資淨空單增加1822口至43707口。

本土期貨法人指出，輝達公布財報和財測後，市場訊息多空參雜，牽動台股電子權值股走勢震盪，不過美股21日勁揚，觀察台股能否繼續守住季線支撐，留意中小型股的櫃買OTC指數和大盤上方月線反壓，以及整體量能動向。

台積電董事之一的國發會主委劉鏡清21日透露，未來3年台積電設廠規劃，除了高雄、台南，接下來台中也會有，政府會確保用水用電。

裕隆集團裕日車21日預估，2025年台灣車市規模目標46.2萬輛，較今年的45.5萬輛成長，明年裕日車規劃每季推出新特殊車款。

中華車21日表示，MG HS 1.5T車型自製率已超過20%，後續仍須查核驗證，具體時程視各項準備工作與審核而定，未來MG新車型導入會按照政府在地化政策。

華航前3季獲利逾百億，刷新集團成立近65年來紀錄。董事長謝世謙21日表示，目前無法如期交機成常態，估計要到2027年過後才能恢復正常，明年展望「樂觀」。