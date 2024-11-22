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證交所「5D反詐 舞力鬥陣」社群傳唱活動 企業迴響熱烈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所「5D反詐 舞力鬥陣」社群傳唱活動。(臺灣證券交易所/整理)
臺灣證券交易所「5D反詐 舞力鬥陣」社群傳唱活動。(臺灣證券交易所/整理)

根據警政署打詐儀表板統計，全民10月份詐騙財損數為120億餘元，詐騙為全民須正視的社會問題。為提升全民識詐能力及阻斷詐騙訊息，臺灣證券交易所推出蘊含巧思之打詐歌曲《愛錢的騙子》及歌曲MV，合計觀看次數估計達1,800萬次，同時亦獲得媒體廣泛報導，期望以創新的方式，讓民眾記得「遇到錢的事情，冷靜想一下」，以及5個Don't「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資名牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。

為延續反詐宣導成效，證交所發起「5D反詐 舞力鬥陣」傳唱活動，三管齊下邀請資本市場利害關係人(上市公司、證券商、會計師事務所等)、名人網紅及投資大眾一同響應，拍攝吸睛有創意的反詐舞蹈，並將5D反詐的訊息傳達到各自的社群平台，進一步觸及到粉絲圈及親友團，增進防詐意識，擴大反詐防護網。

資本市場利害關係人各自發揮獨具心裁的創意，有企業高層帶頭響應、結合劇情模式重新演繹、可愛超萌的企業吉祥物與同仁共同演出、邀請驚喜嘉賓(如富邦證券洽臺北市刑事警察局偵察員共同拍攝、合庫金請退役桌球好手江宏傑出演)等多元創新的傳唱方式。目前預計共有32個公司行號或機構已響應本活動並於社群平台上傳貼文，證交所也邀請更多企業來共同響應，精彩可期！

已在社群平台公開或即將公開貼文的企業團體如下：

1、上市公司：和泰車、中華電、彰銀、臺企銀、華南金、兆豐金、台新金、永豐金、中信金、第一金、遠傳、上海商銀、合庫金、群益證

2、證券商：凱基、富邦、永豐金、國泰、元富、華南永昌、兆豐、統一、台新、光和、新百王、北城、亞東、第一金證

3、會計師事務所：勤業眾信、資誠、安侯建業

4、基金交易平台：基富通

證交所於10月下旬至11月15日辦理《愛錢的騙子》民眾傳唱響應抽獎活動，感謝投資大眾熱情響應，活動已截止，將於11月25日於證交所臉書及IG官方帳號公布得獎名單，證交所也鼓勵民眾持續追蹤證交所臉書及IG帳號，多多分享識詐及普惠金融的資訊給親朋好友。

為守護全民免受詐騙之苦，證交所將持續進行反詐騙相關宣導，也歡迎更多機構一起響應該活動，為保護投資人及市場安全而努力，一同提高社會大眾的警覺心，增強防詐騙的免疫力。

詐騙 證交所

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