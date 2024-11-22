國家隊連三買 台股守季線、台積電穩住千元大關

輝達（NVIDIA）財報行情失靈，加上俄烏戰爭升級，拖累台北股匯雙跌，台股昨（21）日遭外資賣超263.5億元，AI股首當其衝，台積電面臨千元保衛戰，所幸投信攜手八大公股行庫進場護持，加權指數終場跌132點收22,555點，險守季線關卡。

新台幣則帶量貶值，盤中重貶逾1角，最低跌至32.598元，後在中央銀行與出口商進場拋匯下，貶值金額縮至5.1分，收在32.545元，連兩貶並為一周低點，總成交量為18.955億美元。

台積電昨成外資與公股行庫駁火第一線，外資大賣129.6億元，主要來自麥格里、瑞銀、高盛、摩根大通等，公股行庫則進場買超19.1億元減緩跌勢，但最後一盤更遭5,678張賣單摜壓10元，以下跌15元收在1,010元，為波段新低。

三大法人合計賣超196.7億元，其中，外資賣超263.5億元，連二賣，11月來累計提款1,795.3億元，全月賣超金額恐逾2,000億元，改寫今年單月次高紀錄。外資在台指期留倉淨空單增加1,822口達43,707口，維持4萬口以上高檔水準。

投信擴大加碼達84.9億元，是9月10日以來最多，連四買、累計買超223.8億元，11月來買超599億元；自營商賣超18.1億元，連二賣；八大公股券商逢低承接30.9億元，連三買。

台股昨日早盤殺低198點至22,490點，所幸低接買盤進場，季線及半年線失而復得，最後一盤台積電遭摜壓，使大盤收在相對低點，成交量縮至3,544.9億元，近12日新低。盤面前20大權值股跌多漲少，強勢族群主要分布於電池備援模組（BBU）、銅箔基板（CCL）、WiFi 7、光通訊、營建、貨櫃航運等類股。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、群益投顧總經理范振鴻等看法，台股企業獲利表現優於年初預期，但川普新人新政、降息速度放緩、俄烏情勢升溫等變數干擾，外資持續偏空操作，短期仍是區間整理格局，觀察季線及半年線、台積電千元支撐力道。