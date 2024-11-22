聽新聞
0:00 / 0:00

台股龍年1月22日封關 休市11天

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證交所昨（21）日公告，2025年元月22日為金龍年前最後一個交易日，農曆春節期間自元月23日至2月2日休市，長達11日，史上第二長，金蛇年開紅盤日為2月3日，2月8日雖補上班，但適逢周六不交易不交割。

此外，台股明年還有五個至少三日以上連續休市日，包括2月28日和平紀念日、共三日連假；4月3日至4日兒童節及民族掃墓節、共四日連假；5月30日至31日端午節、共三日連假；10月6日中秋節、共三日連假；10月10日國慶日、共三日連假。

法人指出，雖然台股往年在年底作帳行情後，將有元月效應接續登場，但因金龍年封關日是元月22日，換算元月僅15個交易日，建議操作相關行情時宜留意資金提前獲利出場及丙種關帳賣壓，見好就收。

台股 連假

延伸閱讀

台股下跌132點 三大法人賣超196億元

台股下跌132點收22,555點 台積電跌15元收1,010元

選後台股兩樣情 短線強弱有別！

輝達財測不如樂觀預期 AI股疲弱、台股盤中回測季均線

相關新聞

國家隊連三買 台股守季線、台積電穩住千元大關

輝達（NVIDIA）財報行情失靈，加上俄烏戰爭升級，拖累台北股匯雙跌，台股昨（21）日遭外資賣超263.5億元，AI股首...

國巨違反重訊規定 證交所開罰5萬元

臺灣證券交易所晚間公告， 國巨（2327）2022年10月12日美國子公司發生資安事件案，應依「對有價證券上市公司重大訊...

外資賣超263億元、賣最多竟是它 鴻海與台積也難逃賣超

台股21日收22,555.66點，下跌132.7點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超263.52億元，統計外資買賣超個股...

NVIDIA 財測優於預期 法人：半導體續強、留意布局契機

AI需求強勁，觀察自11月以來，全球科技型基金績效逾2%以上。法人預期，半導體產業仍是引領美股的主要成長股，由於美股因本...

證交所：揚智等五檔22日起恢復信用交易

臺灣證券交易所表示，經審閱第3季財報後，億泰（1616）、銘旺科（2429）、隆銘綠能（3018）、揚智（3041）、鄉...

台股龍年1月22日封關 休市11天

臺灣證交所昨（21）日公告，2025年元月22日為金龍年前最後一個交易日，農曆春節期間自元月23日至2月2日休市，長達1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。