台股龍年1月22日封關 休市11天

臺灣證交所昨（21）日公告，2025年元月22日為金龍年前最後一個交易日，農曆春節期間自元月23日至2月2日休市，長達11日，史上第二長，金蛇年開紅盤日為2月3日，2月8日雖補上班，但適逢周六不交易不交割。

此外，台股明年還有五個至少三日以上連續休市日，包括2月28日和平紀念日、共三日連假；4月3日至4日兒童節及民族掃墓節、共四日連假；5月30日至31日端午節、共三日連假；10月6日中秋節、共三日連假；10月10日國慶日、共三日連假。

法人指出，雖然台股往年在年底作帳行情後，將有元月效應接續登場，但因金龍年封關日是元月22日，換算元月僅15個交易日，建議操作相關行情時宜留意資金提前獲利出場及丙種關帳賣壓，見好就收。