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就市論勢／AI、光通訊 長線有潛力

經濟日報／ ■邱翠欣（野村中小基金經理人）

盤勢分析

11月上旬美國總統大選結束，聯準會（Fed）降息1碼符合市場預期，美股大幅上漲，指數再創新高，唯獨費城半導體指數因投資人擔憂半導體禁令未再創新高，也使台股護國神山台積電近期遭遇外資較沉重賣壓。美國選後，市場焦點回歸基本面，因此感恩節、耶誕假期銷售情況及是否會因川普當選衍生之關稅議題出現提前拉貨等，均為關注重點。

長期來看， 由於減稅是川普重要政見之一，預期企業減稅有利提升企業獲利，將是股市利多因素。

川普2.0政策仍有不確定性，不過在企業獲利表現亮眼下，即使回檔幅度也有限，台股第4季企業獲利年成長率應有機會優於第3季，亦為支持股市低檔買盤因素，因近期股市波動較大，建議不追高、逢低加碼。

投資建議

就台股而言，輝達GB200產品在年底前將開始小量出貨，明年第1季可大量出貨下，持續看好AI相關類股長期成長潛力，近來成為焦點的光通訊，長期趨勢看好，近期因評價偏高導致股價波動度較大，建議逢回可布局；傳產部分可以留意受惠於美國降息趨勢，以及大陸刺激經濟政策的受惠產業。

台股 川普 美國

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