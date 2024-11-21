快訊

張忠謀自傳親揭培養接班人內幕 認劉德音一度欠缺高度

明起轉乾回暖上看28度…這日斷崖式降溫探14度 恐冷到12月初

為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

凱基證券模擬交易賽引熱潮 攜手遠傳電信打造新賽事

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券攜手遠傳電信推出台股模擬交易競賽，幫助新手投資人提升投資專業知識及風險意識。（凱基證券/提供）
凱基證券攜手遠傳電信推出台股模擬交易競賽，幫助新手投資人提升投資專業知識及風險意識。（凱基證券/提供）

台股投資人數10月底創下新高來到1,314萬人，其中年輕投資人占比攀升最為迅速，30歲以下已占17%，凱基證券為幫助投資新手跨出正確理財第一步，今(2024)年陸續舉辦多場台股模擬交易競賽，有別於一般交易競賽，凱基證券貼心提供台股交易知識及影音教學，獲得投資人及網路聲量熱烈迴響，陸續迎來郵政業、電信產業、大專院校的詢問與合作，達到協助不同族群的投資新手藉由模擬實戰的方式體驗交易風險及累積投資經驗，得到市場一致好評。

凱基證券日前獲遠傳電信（4904）邀請，針對遠傳電信員工舉辦多場實體理財講座，因反應熱烈已將規模擴大至每周一次的線上講座，主題包含台股、海外債、美股等多元題材。凱基證券今年度攜手遠傳電信提供更具創新的數位金融服務，只要透過「遠傳心生活APP」的「基金理財」區，即可串連凱基證券的理財平台，並依用戶不同需求目標進行基金理財與定期定額下單，享有一鍵投資的便捷服務與客製特色。

凱基證券同時與遠傳電信合作舉辦「遠傳x凱基 台股模擬交易競賽」，即日起至11/29受理遠傳電信用戶報名，模擬交易競賽期間為12月4至17日，並提供遠傳幣、電子禮券等豐富獎項，邀請遠傳電信用戶一同參與，藉由競賽快速累積交易經驗，凱基證券新戶參賽，額外再享有「參加獎」300元超商電子禮券，透過模擬交易起步，幫助投資人穩健迎向富足人生。

此外，凱基證券提供「證券、複委託、財富管理」三合一帳戶開戶理財服務，搭配定期定額手續費均一價優惠，以及台股、ETF均適用的定期定額投資組合，且投資門檻最低只要100元，讓投資人更能安心投資。

凱基證券落實「公平待客」的服務理念，模擬交易功能不論是否為凱基客戶，都可以透過凱基證券「隨身e策略」APP的進行投資體驗，更歡迎所有遠傳電信用戶報名參加「遠傳x凱基 台股模擬交易競賽」。

凱基證 遠傳電信

延伸閱讀

台股下跌132點 三大法人賣超196億元

台股下跌132點收22,555點 台積電跌15元收1,010元

選後台股兩樣情 短線強弱有別！

輝達財測不如樂觀預期 AI股疲弱、台股盤中回測季均線

相關新聞

國巨違反重訊規定 證交所開罰5萬元

臺灣證券交易所晚間公告， 國巨（2327）2022年10月12日美國子公司發生資安事件案，應依「對有價證券上市公司重大訊...

外資賣超263億元、賣最多竟是它 鴻海與台積也難逃賣超

台股21日收22,555.66點，下跌132.7點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超263.52億元，統計外資買賣超個股...

NVIDIA 財測優於預期 法人：半導體續強、留意布局契機

AI需求強勁，觀察自11月以來，全球科技型基金績效逾2%以上。法人預期，半導體產業仍是引領美股的主要成長股，由於美股因本...

證交所：揚智等五檔22日起恢復信用交易

臺灣證券交易所表示，經審閱第3季財報後，億泰（1616）、銘旺科（2429）、隆銘綠能（3018）、揚智（3041）、鄉...

台股下跌132點 三大法人賣超196億元

台股21日再度壓低至季線，收在22,555.66點，下跌132.7點，跌幅0.58%，成交量3,486.93億元，三大法...

關注大陸市場的變數 謝金河：股價是競爭力與未來的評價

大家都很關注川普時代的未來，台數科董事長廖紫岑「硬拗」要我到台中為磐石會的會員演講，星期六下午，她為磐石會的成員安排滿滿的課程…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。