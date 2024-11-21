上市股票億泰等五檔恢復信用交易 燁興等六檔暫停信用交易資格

臺灣證券交易所依據有價證券得為融資融券標準第4條、證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報2024年第3季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易的有價證券調整。調整作業自2024年11月22日起實施。

每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易的有價證券共有六檔：燁興（2007）、吉祥全（2491）、精金（3049）、立德（3058）、金萬林-創（6645）、新天地（8940）。

每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的有價證券共有五檔：億泰（1616）、銘旺科（2429）、隆銘綠能（3018）、揚智（3041）、鄉林（5531）。