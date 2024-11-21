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國泰證券與國泰期貨獲BSI數位信任獎 展現資安防護高度重視

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券與期貨榮獲 BSI英國標準協會「數位信任卓越獎、數位信任精銳獎」，由國泰證券副總經理陳志成（右）與國泰期貨協理許雅婷（左）代表領獎。(國泰證券/提供)
國泰證券與期貨榮獲 BSI英國標準協會「數位信任卓越獎、數位信任精銳獎」，由國泰證券副總經理陳志成（右）與國泰期貨協理許雅婷（左）代表領獎。(國泰證券/提供)

在數位金融高速發展下，數位信任已成現代企業營運不可或缺的基石，並對永續發展面向更是至關重要。為建構投資人安全的交易環境，國泰證券與國泰期貨秉持「以客戶為中心」的服務精神，積極提升資訊安全、隱私保護及服務品質，深獲BSI英國標準協會（British Standards Institution）肯定，於今(2024)年BSI國際標準管理年會，一舉拿下「數位信任卓越獎、數位信任精銳獎」的肯定，展現對於資安防護的高度重視。

作為數位券商領航者，國泰證券不斷追求創新服務體驗，透過切中客戶所需的「智能客服阿發」功能，打造不限時間、場域的零時差數位金融服務，至今客戶數已超越200萬人，電子交易占比更高達99.5%，充分展現在數位生態中的競爭力。此外，國泰證券APP中的「台股定期定額智慧加減碼」、「股息再投資」等功能，讓投資人不僅能以股價的季均價為基準，智慧調整定期定額的申購金額，更能藉由一鍵自動化投入股息，放大複利效益，贏得數位原生世代高度認同，於去(2023)年一舉獲得社群平台Dcard票選為「年輕人最愛券商」。

為提升資訊安全強度，國泰證券與國泰期貨主動強化資安韌性，導入ISO 27001資訊安全、BS10012個資管理，而國泰證券也取得ISO 22301營運持續管理系統認證。在面臨日益嚴峻的資安挑戰，國泰證券積極完善資安架構，除了投入億元級資金建立交易系統快速切換備援機制，定期進行系統壓力測試，更建立強大的聯防機制，提升資安應變能力，進而提高系統的完整性與可靠性，為客戶打造安全、穩定的線上服務。

展望未來，國泰證券與國泰期貨將持續秉持「誠信、當責、創新」的核心價值，致力提供客戶更安全、便捷的數位服務。在推動金融市場持續進步與發展的同時，全方位監測資安環境變化，靈活調整服務策略，以應對不斷變化的資安威脅，為客戶提供完善的隱私保障，擔負起主管機關賦予金融業的企業社會責任。

國泰 資安

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