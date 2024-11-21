外資賣超263億元、賣最多竟是它 鴻海與台積也難逃賣超

台股21日收22,555.66點，下跌132.7點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超263.52億元，統計外資買賣超個股發現，聯電（2303）居外資賣超冠軍，單日遭賣超28,909張，其次是賣超鴻海（2317）20,960張，另外，台積電（2330）也遭賣超；不過，金融股及航運股則獲外資買超，買超冠軍為玉山金（2884），其次是買超陽明海運（2609）。

台股開低，早盤以22,671.66點開出，一度下殺至22,490.28點，午盤過後也曾翻紅，一度拉升至22,708.57點，盤面上，玻陶股漲幅6.67%領先各類股，營建、航運、紡織、運動休閒、化工等類股也收紅；貨櫃股長榮、陽明、萬海齊收紅；耕耘高階PCB的低介電玻纖布的台玻大漲8%。

電子股半導體類股跌幅逾1%，權王台積電續弱，以1,010元收盤，下跌15元，跌幅1.46%；鴻海收202.5元，跌幅1.69%；神達股價續強，以漲停79.9元收盤，再創波段新高；玻纖布大廠富喬攻上漲停24.85元收盤。

台股終場收跌0.58%，三大法人賣超196.04億元，包括外資賣超263.52億元，投信買超85.63億元，自營商賣超（合計）18.15億元，其中自營商（自行買賣）買超17.35億元，自營商（避險）賣超35.51億元。

統計外資賣超前十大個股依序是聯電、鴻海、臺企銀、華航、遠東新、上海商銀、永豐金、台積電、國泰永續高股息、寶成等；台積電股價逼近季線，收在1,010元，外資賣超12,767張，連二賣，投信買超547張，連四買，自營商買超599張，連三買。

統計外資買超前十大個股依序是玉山金、陽明、長榮航、大成鋼、新光金、鴻準、中信金、長榮、金寶、英業達等；外資買超玉山金31,472張最多，買超陽明15,129張居第二，買超長榮航14,160張，另外，長榮也獲外資買超4,614張。