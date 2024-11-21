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NVIDIA 財測優於預期 法人：半導體續強、留意布局契機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
輝達（NVIDIA）。歐新社
輝達（NVIDIA）。歐新社

AI需求強勁，觀察自11月以來，全球科技型基金績效逾2%以上。法人預期，半導體產業仍是引領美股的主要成長股，由於美股因本益比價值位處高檔、近疫情反彈高峰，展望後市大盤指數維持溫和上漲機會大，建議可擇機布局。

輝達（NVIDIA）第3季財報及財測優於預期，日前SEMI國際半導體產業協會也提及，預計進入AI時代的7至8年內半導體產業可以攻入1兆美元營收，而下個量子時代更有望2040年至2050間站上4至5兆美元。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，企業庫存處於低點、暗示補庫存需求仍在，聯準會（Fed）降息後實質利率顯示仍有降息空間，惟信用緊縮程度已開始下降、有利於企業借貸，經濟、企業成長將支撐股市多頭行情。

美國整體科技股第4季每股稅後盈餘（EPS）成長高達15.2%，其中前六大廠EPS成長更達20.7%，同時觀察市場每季對S&P500企業EPS先下後上的修正慣性，均將支撐科技股旺季續漲行情。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，雖然美股本益比價值進入高檔，但美國經濟與企業獲利基本面維持成長將可支撐股市上漲契機。市場預估標普500企業今、明兩年獲利皆具雙位數百分比的強勢成長動能。

此外，放眼全球，半導體整體銷售經歷第3季短暫休憩後開始恢復成長，支持半導體股票行情回升。事實上半導體股的本益比價值歷經修正後已經趨於合理，市場已不再認為本益比是隱憂，一旦遇上超跌即是買點，伺機擇優布局。

半導體 本益比 美股

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