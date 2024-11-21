「雙降」牛市行情 REITs基金領跑績效最靚

今年下半年以來在通膨降溫趨勢確立、降息預期帶動下，資金陸續回流股市，牛市行情再起。據統計，不動產證券化（REITs）基金下半年來平均報酬率逾8%，成為此波降息受惠題材表現最亮眼的類型。

美國消費者物價指數（CPI）年增率自7月穩定回落至3%後，隨美國十年期公債殖利率走低，金融市場陸續開始反映降息行情，與利率敏感度高的REITs基金搭上降息順風車，擺脫過去兩年受高利率環境壓抑的熊市格局。

截至20日，根據理柏資訊投信投顧公會分類統計，不動產證券化基金自下半年以來類型平均報酬達8.0%，表現比全球一般股票型的3.3%還突出，也優於各類債券基金同期間1％-3%的報酬表現。

法人表示，預期在降息環境下，過去受壓抑的不動產行業景氣有望好轉，而且在經濟應無大幅衰退疑慮的情況下，有助REITs獲利成長，建議可透過聚焦亮點產業的REITs基金，掌握相關投資機會。

復華全球資產證券化基金經理人張正宇表示，REITs如同股票般在金融市場交易，但其租金收入等收益會配發出來，所以也有股息的特性，股價對利率走勢較為敏感，意味著投資REITs除了追求股息收益，也可在降息趨勢下追求股價成長性，成為追求基本面與評價面雙重投資機會的資產配置工具。

上個月因美國10年期公債殖利率再度攀升，導致全球REIT指數也同步自波段高點回落。張正宇認為，近期美國聯準會會議顯示降息路徑無顯著變化，市場回歸基本面表現，預期未來次產業表現分化，建議布局可著重於長期營運成長性佳的數據中心、醫療REITs等資產類型，除了掌握降息利多，亦可同步參與AI及人口老齡化商機。