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證交所人才招募倒數計時 職位涵蓋五大領域

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，今年新進人員招募計畫已進入最後倒數階段，報名截止日期為11月22日止，誠摯邀請來自「會計、法律、商管、資訊、機電」等領域的優秀人才加入，攜手推動臺灣資本市場的永續發展與數位創新。

本次招募職位涵蓋五大領域，包括會計人員、法務人員、財金人員（交易制度、券商服務與業務規劃）、資訊人員（應用系統開發、資通安全、系統與網路管理、系統操作與程式開發）以及機電管理人員等職位。證交所期待吸引具備專業知識與創新思維的人才，進一步強化證交所的核心競爭力，壯大臺灣資本市場價值。

證交所作為臺灣資本市場的推動者，除致力於提升臺灣金融市場的競爭力與國際地位，持續優化市場運作效率與透明度外，也以人與心為本，營造互信互重、平權友善的工作職場

此外，為促進員工及眷屬情誼，定期舉辦慶生會及親子運動會等活動，更在活動中融入永續與公益的理念，以實際行動履行對環境與社會責任的承諾，實踐同仁工作與生活平衡的暖心職場。

證交所新進人員招募甄選報名至11月22日，熱情邀請菁英人才抓住最後機會，一起加入證交所、一同耕耘資本市場！詳細資訊請參閱證基會網站招募專區。

職場 證交所 資本市場

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