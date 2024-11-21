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證交所：揚智等五檔22日起恢復信用交易
臺灣證券交易所表示，經審閱第3季財報後，億泰（1616）、銘旺科（2429）、隆銘綠能（3018）、揚智（3041）、鄉林（5531）等等五檔將恢復信用交易，燁興（2007）、吉祥全（2491）、精金（3049）、立德（3058）、金萬林-創（6645）、新天地（8940）等六檔取消信用交易，自22日起實施。
證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報的第3季財報每股淨值資料，符合暫停與恢復信用交易的有價證券調整名單如下：
一、每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易的有價證券共六檔：燁興、吉祥全、精金、立德、金萬林-創、新天地。
二、每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的有價證券共五檔：億泰、銘旺科、隆銘綠能、揚智、鄉林。
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