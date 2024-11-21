台股下跌132點 三大法人賣超196億元

今年以來，金融股已上漲約兩成，又遇上降息循環啟動，即將開啟金融股下一個起飛期？雖然金融股目前表現較樂觀，但資深分析師陳威良在Youtube 理財節目《財富狂犇》提到，目前金融股可能已經反映了大部分的利多消息，雖然基本面條件沒有轉弱現象，已持有者雖然不必過於擔憂，但對於才剛打算佈局的投資人，則可再觀望一段時間。

2024-11-21 13:47