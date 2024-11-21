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台股下跌132點 三大法人賣超196億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股21日再度壓低至季線，收在22,555.66點，下跌132.7點，跌幅0.58%，成交量3,486.93億元，三大法人賣超196.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超263.52億元，投信買超85.63億元，自營商賣超（合計）18.15億元，其中自營商（自行買賣）買超17.35億元，自營商（避險）賣超35.51億元。

台積電（2330）續弱，收1,010元，跌幅1.46%，鴻海也回測200元附近，收202.5元，跌幅1.7%。銅箔基板族群強勢上漲，台燿、金像電大漲逾7%，台光電漲幅逾5%，聯茂上漲逾2%。玻纖布大廠富喬攻上漲停板，收24.85元，也有耕耘高階PCB的低介電玻纖布的台玻也大漲8%。神達股價續強，收漲停價79.9元，再創波段新高，也是今日成交量第一名，同時為成交額第二大。

三大法人 自營商

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