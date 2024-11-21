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台股下跌132點收22,555點 台積電跌15元收1,010元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股21日開低，早盤以22,671.66點開出，盤中最低一度下殺至22,490.28點，終場收22,555.66點，下跌132.7點，跌幅0.58%，成交量3,486.9億元。圖／聯合報系資料照片
台股21日開低，早盤以22,671.66點開出，盤中最低一度下殺至22,490.28點，終場收22,555.66點，下跌132.7點，跌幅0.58%，成交量3,486.9億元。圖／聯合報系資料照片

台股21日開低，早盤以22,671.66點開出，盤中最低一度下殺至22,490.28點，終場收22,555.66點，下跌132.7點，跌幅0.58%，成交量3,486.9億元，櫃買則表現亮眼，終場收257.95點，漲幅0.83%。台積電（2330）終場收1,010元，下跌15元。

強勢類股方面，以傳產表現較為撐盤，其中包含：玻陶、營建、航運、運動休閒、橡膠、化工、紡織等。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：神達（3706）、富喬（1815）、陽明（2609）、錸德（2349）、中華（2204）、錸寶（8104）、金寶（2312）、萬海（2615）、系統電（5309）、聯鈞（3450）、加百裕（3323）、台玻（1802）、眾達-KY（4977）、台燿（6274）、長榮（2603）、康舒（6282）等。

而量大弱勢的則有，鴻準（2354）、鴻海（2317）、台積電、長榮航（2618）、華航（2610）、聯電（2303）、永豐金（2890）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等。

法人表示，川普勝選後，川普交易、新內閣及各項政策不確定性，加上上週五聯準會主席鮑威爾鷹派發言，壓抑科技股走勢。Nvidia財報亮眼，展望強度雖低於市場預期高標，但GB200出貨在即，將持續帶動台廠供應鏈營運發展。

另外，法人指出，台股技術面短期有止穩跡象，但外資期貨空單仍高達4萬口以上，將壓抑盤勢，操作上建議勿過度追高，拉回逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。方向上則以台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃航空、製鞋及壽險等族群為主。

台積電 台股 台股成交量 外資 科技股 財報 長榮航

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