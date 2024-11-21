金融股今年大漲...降息後還有利多？專家分析「先跌後漲」：基本面沒有轉弱
【文．玩股特派員】
今年以來，金融股已上漲約兩成，又遇上降息循環啟動，即將開啟金融股下一個起飛期？
雖然金融股目前表現較樂觀，但資深分析師陳威良在Youtube 理財節目《財富狂犇》提到，目前金融股可能已經反映了大部分的利多消息，雖然基本面條件沒有轉弱現象，已持有者雖然不必過於擔憂，但對於才剛打算佈局的投資人，則可再觀望一段時間。
首先根據過去10年的漲跌規律，金融股不會連續兩年下跌，因此在下跌年份，往往可在年底提前佈局。
但金融股有過連漲兩年的紀錄，但未曾連漲三年過，若2023和2024年已連續上漲，則2025年需謹慎觀察。
再以技術面觀察， 陳威良分析，月K線的布林通道顯示單月的爆量現象，需警戒是否為主力出貨的信號。同樣是布林軌道上緣爆量，但2021年時還能創高續漲，形成高檔鈍化的強勢型態，才是換手。
但但今年的狀況是爆量後創2177點新高，再來連四個月整理未能突破前高。雖然現在表現還算正向，但股價可能已經做了大部分的反應。
最後，從降息循環的角度來看，聯準會的基準利率和台灣央行的重貼現率方向大致一致，但台灣通常會稍微落後於美國。
降息初期，金融指數可能面臨下行壓力，特別是銀行的存貸利差會縮小，對營運有所影響。
不過，降息也會激勵借貸需求，從而推動基本面改善，這樣的週期往往使金融股走向「先跌後漲」。
那麼多檔金融股，為何各有支持者？
針對不同金融股的表現，陳威良建議先分別各金控業務著重銀行端或壽險端，再來比較績效。
以銀行為主的金融股，淨利差表現尤為關鍵。
在2022年升息結束後，淨利差應理論上優於2020年降息初期，表現較好的包括國泰金、上海商銀和玉山銀行。其中，雖然國泰金壽險業務占比較高，銀行端的表現依然強勢。
再以銀行的另一重要收入來源，財富管理服務來看。整體平均年成長率為 41.1%，表現在平均以上的金融公司包括合庫、永豐、元大、華南、玉山和第一銀行。
綜合銀行業務兩大收入淨利差與財富管理，玉山銀都在前段班。
至於以壽險為主的金融股，投資績效尤為關鍵。
陳威良以綜合經常性收益（如債息、股息、租金）及資本利得（價差）來看，富邦人壽的上半年投報率高達5.43%，成績最為亮眼。
而國泰人壽擁有龐大的股債資產，特別是債券部位，當債市回升時，其爆發力尤為顯著。若以年成長率（YoY）比較，國泰人壽達到6.33%，反彈力道潛力更強。
陳威良提醒，選擇金融股作為存股標的，不應僅憑主觀感覺，還需從經營績效比較，以找到符合需求的理想標的。
除了玉山金的銀行業務表現亮眼，國泰金則還未完全反映其股淨比價值。
凱基金控在銀行、投信和壽險業務間均衡發展，尚有潛力；證券龍頭元大金，受益於集團內部的交叉行銷，市場價值和獲利能力相輔相成，股價表現也值得期待。
另外目前市場上有不少泛金融股在殖利率、含息報酬率和連續配息年限等方面表現優異，或處於相對低點位置，也是投資人可參考的潛力標的。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：今年都漲兩成了，降息對金融股還能算利多嗎？銀行、壽險基本面誰是贏家，誰最有展望？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言