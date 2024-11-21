NVIDIA 財報出爐 分析師看好這類股、空手者優先布局

輝達（NVIDIA）財報出爐，本季營收的展望也略高於預期，但卻因市場存有「超高標要求」的心理，造成盤後股價重挫，台股相關AI股也一度受到影響，但卻有一個族群逆勢上漲，富喬（1815）亮燈漲停，台燿（6274）、台光電（2383）、金像電（2368）、聯茂（6213）同步大漲，分析師強調，PCB位階低落底完成，加上輝達題材的挹注，可以說是空手者優先布局的好標的。

輝達在截至10月27日的上季銷售額為351億美元，較去年同期成長94%，高於FactSet訪調分析師預期的332.5億美元；剔除部分項目，每股盈餘81美分，高於分析師預期的74美分；上季銷售激增，利潤幾乎翻倍，展現人工智慧（AI）熱潮的實力。

針對本季營收展望，輝達預估，在截至2025年1月底止的第4季度營收預期達375億美元，高於彭博彙編分析師平均預估的371億美元，但市場最高的期望值則達410億美元。

輝達執行長黃仁勳表示，外界對於AI模型改進速度的憂慮太過了，他同時指出，Blackwell本季營收將超過該公司先前給出的「數十億美元」營收的指引；另外，黃仁勳預期資料中心的現代化需要數年時間，「我們可以預期需求在一段時間內仍會居高不下」。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，在Blackwell升級初期，毛利率可能在70%出頭，希望能快速達到70%到80%之間；她預計，毛利率可能明年下半年就能達到70%左右，這是個「合理」的目標。

儘管輝達公布上季營收幾乎增加一倍，本季營收財測也略高於分析師預期，但貪婪投資人認為僅是「非常好」還不夠，投資人對輝達抱持「超高標要求」，在財測營收的預估未達市場的最高期望之下，輝達盤後股價一度重挫5.5%。

輝達盤後股價下挫，也影響台股相關AI股的表現，不過，PCB逆勢大漲，成為AI股的領攻指標，台燿開高後一度衝達169.5元，逼近漲停170.5元，盤中漲幅逾8%；富喬表現更強，股價開低走高翻紅，衝上漲停24.85元，排隊買單超過1.2萬張。

金像電以175元開低後翻紅，一度拉升至192元，逼近漲停板193元，盤中漲幅逾8%；台光電也是開低走高翻紅，盤中漲幅逾6%；聯茂以76.5元平盤開出，一度拉升至79.6元，盤中漲幅逾3%。

證券分析師張陳浩表示，這5檔PCB的位階低，落底完成，加上輝達題材題材的發酵，將有機會展現一波攻勢，尤其是今年來AI相關的族群幾乎都有過漲勢，但PCB卻是沒有太大的表現，隨著輝達財報及財測的出爐，股價啟動攻勢，空手者可以優先布局。

張陳浩認為，台股在季線有撐，大盤拉回上升季線時可以找買點布局，看好AI相關的散熱、伺服器、PCB等族群，至於指標股的台積電（2330），近期股價走弱，主要是因強勢美元下，造成弱勢台幣的影響，但是季線是個好支撐，在股價往季線走時可以往下布局買進，另外，鴻海（2317）也值得留意。