大摩：亞股2025將進入多極化 印度、東協、南非成優選

摩根士丹利（大摩）發布最新展望，指出亞洲股票市場2025年將進入多極化格局，其中內需強勁的印度、東協國家和南非將受益於穩健的經濟增長等，成為投資人的優先選擇。法人建議，投資策略應更加注重平衡風險與成長機會。

大摩分析，在美國新政府提高關稅的風險下，中國、韓國和台灣等高度依賴貿易的市場，尤其是以半導體和IT產業為主的經濟體，預期將面臨顯著壓力。貿易政策的不確定性和全球需求的放緩將對該類市場構成挑戰，企業盈利能力可能受到打擊。

相較之下，印度、東協國家、南非等內需驅動型經濟體，將因穩健的經濟增長和地緣政治的中立性受益，成為投資者的優先選擇，由於市場依賴內部消費和基礎建設需求，能夠在外部壓力中維持韌性。此外，日本因持續推動企業改革及內需復甦，也展現出相對優勢，吸引長期資金流入。

大摩補充，台灣作為出口導向的經濟體，未來的增長前景則因地緣政治風險和貿易政策壓力而充滿挑戰。全球科技需求的放緩可能進一步影響其核心產業的表現，需謹慎關注相關變數。