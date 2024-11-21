快訊

12強Live／6局下中華隊「轉運手」張奕投三上三下 仍0：2落後委內瑞拉

12強賽／黃子鵬單屆3戰南美球隊 4.2局失2分挨了委國4棒兩分砲

影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

台股開低震盪力守22500點 權值股熄火航運撐盤

中央社／ 台北21日電
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

輝達（Nvidia）營收成長趨緩，盤後股價下跌，台股今天開低震盪，早盤回測季線，隨後跌勢收斂，力守22500點之上；台積電盤中跌幅0.98%，聯發科、鴻海下跌，AI伺服器概念股漲跌互見，貨櫃三雄漲勢相對亮眼。

市場憂心俄烏戰爭升級，美股漲跌互見，輝達（Nvidia）於盤後公布財報雖優於預期，但成長趨緩，引發利多出盡聯想，盤後股價下跌。

台股今天開低震盪，指數一度下探22490點，跌近200點，回測季線22550點；隨後跌勢收斂至下跌百點左右，力守22500點。

至10時25分，台股加權指數下跌123.17點，至22565.19點；電子股下跌0.65%、金融股下跌0.68%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.51%。

觀察盤面焦點，台積電盤中下跌10元，至1015元，跌幅0.98%，聯發科下跌逾1%，AI伺服器概念股漲跌互見，緯創、廣達、緯穎下跌，技嘉、英業達走揚。

鴻家軍下跌，鴻海下跌3.5元，跌幅1.7%；鴻準挫逾4%，建漢、陽程、瑞祺電通跌幅約2%。

受惠歐洲線漲價題材帶旺，貨櫃三雄續揚，陽明、萬海、長榮漲幅均超過2%。

PCB族群走勢轉強，上游材料台光電、台燿勁揚逾6%，富喬漲停，金像電勁揚逾4%。

台積電 台股 聯發科 輝達 長榮

延伸閱讀

台股早盤跌逾100點 台積電下跌5元開1020元

Nvidia財報優預期 新晶片已全面量產 但財測未超越最樂觀預測

台積電超賣？他信心喊話「1時機後」台股重返24000點不是夢

大摩看空盤勢 建議「減持」台股

相關新聞

債市慘烈...拖垮投資組合？專家「股債配置仍是必要」：債券搭正2賺更多

台灣債券ETF規模已經快要三兆，全台持有人數接近200萬人，從2022年末就有投資網紅一直叫大家買，但現在被套得越來越慘，你要怎麼投資債券才不會變成溫水煮債蛙？這次來跟你分享一個不同觀點。

台股開低震盪力守22500點 權值股熄火航運撐盤

輝達（Nvidia）營收成長趨緩，盤後股價下跌，台股今天開低震盪，早盤回測季線，隨後跌勢收斂，力守22500點之上；台積...

輝達財測不如樂觀預期 AI股疲弱、台股盤中回測季均線

台股21日早盤以22,671.66點開出，盤中最低一度下跌至22,490.28點，下跌近200點，回測季均線。輝達公布第...

輝達財測未滿足市場高標 AI族群股價承壓

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）財報數字優於預期，但財測未能滿足市場樂觀預測，盤後股價下跌，台股AI族群今天...

台股早盤跌逾100點 台積電下跌5元開1020元

台股21日開盤指數為22,671.66點，下跌16.7點，早盤跌逾100點，最低來到22,490.28點。台積電（233...

輝達財報出爐股價震盪 法人：台股回測關注基本面

市場憂心俄烏戰爭升級，美股漲跌互見，輝達（NVIDIA）於盤後公布財報，雖優於預期，但引發利多出盡聯想，盤後股價下跌；台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。