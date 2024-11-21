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輝達財測不如樂觀預期 AI股疲弱、台股盤中回測季均線

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股21日早盤以22,671.66點開出，盤中最低一度下跌至22,490.28點，下跌近200點，回測季均線。中央社
台股21日早盤以22,671.66點開出，盤中最低一度下跌至22,490.28點，下跌近200點，回測季均線。中央社

台股21日早盤以22,671.66點開出，盤中最低一度下跌至22,490.28點，下跌近200點，回測季均線。輝達公布第三季財報，其中財測不如預期，影響台股AI股疲弱，台積電（2330）同樣開低震盪，盤中最低達1010元，下跌15元，另外，廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）、宏碁（2353）等盤中皆有1%左右的跌幅。

強勢類股方面，以傳產表現較為撐盤，其中包含：玻陶、營建、航運、運動休閒、橡膠、化工、紡織等。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：神達（3706）、富喬（1815）、陽明（2609）、錸德（2349）、中華（2204）、錸寶（8104）、金寶（2312）、萬海（2615）、系統電（5309）、聯鈞（3450）、加百裕（3323）、台玻（1802）、眾達-KY（4977）、台燿（6274）、長榮（2603）、康舒（6282）等。

而量大弱勢的則有，鴻準（2354）、濱川（1569）、鴻海、台積電、長榮航（2618）、華航（2610）、聯電（2303）、永豐金（2890）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等。

台積電 台股 財報 長榮航 鴻海

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