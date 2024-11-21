輝達財測不如樂觀預期 AI股疲弱、台股盤中回測季均線

台灣債券ETF規模已經快要三兆，全台持有人數接近200萬人，從2022年末就有投資網紅一直叫大家買，但現在被套得越來越慘，你要怎麼投資債券才不會變成溫水煮債蛙？這次來跟你分享一個不同觀點。

2024-11-21 10:43