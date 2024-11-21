債市慘烈...拖垮投資組合？專家「股債配置仍是必要」：債券搭正2賺更多

【文．玩股神探】

台灣債券ETF規模已經快要三兆，全台持有人數接近200萬人，從2022年末就有投資網紅一直叫大家買，但現在被套得越來越慘，你要怎麼投資債券才不會變成溫水煮債蛙？這次來跟你分享一個不同觀點。

債券最近跌跌不休，雖然理論上配息還是可以領，但看到價格一直掉，持有的人也是高興不起來。

其實把殖利率的觀念放到股票，你就會很有感，很多景氣循環股都有機會成為高殖利率股。

因為景氣多空循環，所以當遇到獲利衰退導致股價腰斬，但配息還是用去年獲利創高發出來的，然後投資人看到高殖利率就會進場撿便宜，結果換來的就是賺股息、賠價差。

因為獲利繼續爛，股價就很難漲，隔一年配息減少，但殖利率還是很高，因為這是用下跌更多的股價換來的，想到就讓人淚流滿面。

再回到債券的議題，從2022年底開始，就有一堆投資機構或達人大力推薦買債券，從公債、投資債、金融債到垃圾債都有。

因為大家都覺得債券殺多了該上漲，結果沒想到2023年表現依然不怎麼樣，反而股市早早跟著AI行情大漲，到2023年第四季通膨慢慢獲得控制之後，債券才出現反彈行情。

不過到了今年年債券又開始殺，大家看到債券殖利率衝高，巴菲特也跑去買短債，本來解套賣掉的債券資金重新進場，加上覺得股市已經漲多了，不如早點落袋為安，把股市賺的錢也丟到債券，感覺起來安穩多了。

沒想到眼睜睜看著債券持續下跌，股市卻繼續創新高，轉過去以後不只錯過股市上漲還賠到債券價差，慢慢溫水煮，債蛙又被煮了第二次。

來看看證交所統計的最新數據，目前債券ETF最新總規模逼近3兆（2.9兆），全台持有債券ETF總人數接近200萬人，光是00679B就快3,000億，將近總市值10%，受益人數接近40萬人佔總數的兩成，代表不少人正在套牢中。

債蛙的投資教訓

如果你是把股票部位出清，然後歐印債券，這陣子應該很想哭，剛剛我說不要只看殖利率跟債息現金流，也要關心一下價差。

我們來看一下套牢最多人的00679B，元大美債20年，我們把股價拉出來看，先不把股息還原回去，因為投資債券本來就是衝著現金流來的，而且債券很難有複利效果，所以大多數人不會把配息再加碼回去。

以2023年整年度來看，00679B年初31元殺到十月27元多，到了第四季好不容易反彈，但也只是拉回原點，以資產角度而言，不只輸給通膨，也錯過股市大漲。

進入2024年如果再來一次，加上九月降息，照理說應該績效不錯，結果債券繼續殺下去，今年以來下跌6%。

反觀加權指數上漲快三成，0050上漲四成，如果還是只有一套資金卡在債券，眼看股市漲更高，接下來也難追了。

一魚兩吃的股債配置

如果再來一次，千萬不要股債二選一，你一定得做股債配置。但這邊説的配置不是傳統股債，而是搭配一些槓桿。

以目前市場週期來看，全球已經確定進入降息循環，債券長期來看還是有一定的上漲機率，加上股市確實漲多，所以想要拼賺價差的人不妨可以考慮買債券正二搭配指數或個股，因為債券正二遇到市場波動可以賺更大，而且無配息做價差，也不用思考要怎麼再投資。

投資週期設定今年1月到10月底為止，加權指數上漲接近三成，0050上漲超過四成，而元大美債正二下跌接近兩成，我們來假設100萬資金做配置會如何。

直接試算給你看，只要用一筆錢做配置，你不需要承受過多風險，一樣可以賺到價差，而且就算看錯，沒想到債券一路往下暴跌，你的績效也依然是正的，賺多賺少而已，相較ALL IN債券的債蛙來看，真的好很多。

反之如果這種配置遇到股市下跌，債券也可以提供適度保障，比歐印股市的風險也降低很多。

結論

過去我一直提醒大家，金融市場沒有不可能的事，不管任何情況，都不要忽略背後的風。

好比這次我舉例債券正二搭配股票，這就是一種看好債券上漲又擔心股市高點不想錯過，所以債券加大槓桿，股票維持一倍，你就比單純買股票或債券來的好，而且你還不用另外拿錢出來，更不用擔心二選一壓錯寶，兩邊都佈局，進可攻、退可守才能活更久。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：如何避免因為債市大跌被拖死 ?