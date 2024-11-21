台股早盤跌逾100點 台積電下跌5元開1020元

台股21日開盤指數為22,671.66點，下跌16.7點，早盤跌逾100點，最低來到22,490.28點。台積電（2330）開盤價為1,020元，下跌5元。

群益投顧表示， 指數反彈受阻，3日線站上一天又跌破，短期均線退回弱勢整理型態，距下檔季線半年線支撐不遠，等待多頭適時表態。操作以個股表現為主，建議以短多熱門標的，依技術面短打因應。

操作題材可留意：

1.半導體赴美壓力大，設備供應鏈持續旺─川普即將重新掌政，美國製造又成主流，提高關稅壁壘恐難避免，先進晶圓及封測製程赴美落腳時程被迫加快，台積電明年在建與新建廠案上看十座，涵蓋先進製程晶圓廠與先進封裝廠，日月光（3711）也宣布墨西哥設廠，可望持續挹注設備供應鏈營運表現。

2.運價可望提前落底，貨櫃三雄營運受惠─明年農曆年提前在1月底，預期亞洲地區出貨潮將在12月出現，帶動海運艙位需求湧現，傳聞海運龍頭馬士基等業者已通知客戶，12月起調漲遠東歐洲線運價，平均漲幅超過3成，傳統淡季運價可望提前落底有利貨櫃三雄獲利表現。

周三（20日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,408.47點，上漲139.53點、漲幅0.32%；S&P500指數上漲0.13點；那斯達克指數下跌0.11%；費半指數下跌0.71%。台積電ADR跌0.69%，收在188.36美元，較台北交易溢價19.4%。

華爾街恐慌指數VIX 躍升至18.79，隨後回落至17.24，仍處於11月5日美國總統大選以來最高水準。在強勁的經濟數據和持續通膨跡象的影響下，交易者擴大對聯準會（Fed） 12 月開會維持利率不變的押注。特斯拉（Tesla）和亞馬遜（Amazon）等成長股分別下跌了 1.15% 和 0.85%。隨著比特幣漲至9.4萬美元以上，加密幣股也隨之走高，MicroStrategy 大漲10%，MARA Holdings 上漲13.9%。

三大法人周三集中市場合計賣超290.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超321.4億元，投信買超53.1億元，自營商（自行買賣）買超19.1億元，自營商（避險）賣超41億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加54口至-16,194口，其中外資淨空單增加516口至-41,885口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加113口至-19,338口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,700點，週賣權最大OI落在21,400點 ; 月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在21,300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03下降至0.94。VIX指數上升0.27至23.77。外資台指期買權淨金額-0.39億元 ; 賣權淨金額0.53億元。整體選擇權籌碼面偏空。