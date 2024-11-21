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大摩看空盤勢 建議「減持」台股
摩根士丹利（大摩）「亞太投資論壇」於新加坡正式登場，並動用全球50位策略、計量分析師，出具長達85頁的「2025年全球策略展望」大報告。
其中有關台股部分，大摩基於各項不利因素，建議「減持」（Underweight）台股。這是繼瑞銀後，近期第二家「減持」台股的外資。
大摩指出，由於預期2025-2026年關稅及非關稅壁壘將大幅增加，加上中國大陸在應對泡沫後的通縮挑戰上政策反應依舊遲鈍、且對消費者的財政支持不足，配合美元短期內將保持強勢，不利亞洲股市表現。
此外，大摩從Top-Down（由上而下）的觀點看台股。首先，在總體經濟部分，大摩認為，台灣為貿易出口導向的經濟體，未來將面臨全球貿易放緩和關稅風險所帶來的下行壓力，因此預估台灣經濟增長在2025至2026年放緩。
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