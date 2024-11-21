外資賣超321億 國家隊進場護盤

台股昨（20）日在外資大賣台股321.4億元的衝擊下，指數高開低走，盤中震盪劇烈，高低點差距達355點。

雖然國家隊進場護盤，買超銀彈59.8億元，不過，隨台積電（2330）跌勢擴大，指數支撐力道不足，大盤終場大跌160點、收22,688點，跌破5日均線支撐，成交量擴增至3,869億元。

台股昨日主要受外資賣壓衝擊，台積電股價開高走低，終場跌15元、收1,025元，連動電子權值族群紛紛走弱，拖累台股震盪盤軟，表現弱勢，反映市場信心轉弱。

綜觀盤面上，個股及類股均跌多漲少。類股中，以橡膠股跌2.1%最弱勢；族群中，生醫、電池、新藥、AI、航運等相對強勢，而航運股延續多頭，類股指數創下波段高峰。

金融類股守穩季線並成為撐盤要角，如中信金、元大金等表現亮眼；千金股同樣跌多漲少，檔數仍為15檔不變。櫃買市場持續弱勢，電子族群缺乏延續性，光通訊與BBU等族群股價震盪整理。

集中市場三大法人合計賣超290.2億元。其中，外資賣超321.4億元，由買轉賣；投信買超53.1億元，連三買、累計買超138.8億元；自營商賣超21.9億元，由買轉賣。八大公股行庫逢低進場護持，買超59.8億元，由賣轉買。

其中，外資買超中信金8.7萬張最多，賣超鴻準4萬張最多，其中市場關注的台積電，也遭賣超1.5萬餘張；投信買超華航3.8萬張最多，賣超玉山金5萬張最多；自營商買超台新金4,209張最多，賣超新光金1.8萬張最多。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，市場對聯準會（Fed）降息預期降溫，主因受美國經濟數據優於預期影響，加上「川普慶祝行情」逐漸鈍化，科技股短線較為承壓。

輝達財報牽動台系大型電子權值股、及AI伺服器等族群走勢；華爾街投行也多預料財報表現及展望優於預期，有望提振市場信心，推動台股年底作帳行情，選股則建議聚焦具成長性及年底題材支撐的個股與族群。