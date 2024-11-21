聽新聞
0:00 / 0:00

外資賣超321億 國家隊進場護盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股昨（20）日在外資大賣台股321.4億元的衝擊下，指數高開低走，盤中震盪劇烈，高低點差距達355點。

雖然國家隊進場護盤，買超銀彈59.8億元，不過，隨台積電（2330）跌勢擴大，指數支撐力道不足，大盤終場大跌160點、收22,688點，跌破5日均線支撐，成交量擴增至3,869億元。

台股昨日主要受外資賣壓衝擊，台積電股價開高走低，終場跌15元、收1,025元，連動電子權值族群紛紛走弱，拖累台股震盪盤軟，表現弱勢，反映市場信心轉弱。

綜觀盤面上，個股及類股均跌多漲少。類股中，以橡膠股跌2.1%最弱勢；族群中，生醫、電池、新藥、AI、航運等相對強勢，而航運股延續多頭，類股指數創下波段高峰。

金融類股守穩季線並成為撐盤要角，如中信金、元大金等表現亮眼；千金股同樣跌多漲少，檔數仍為15檔不變。櫃買市場持續弱勢，電子族群缺乏延續性，光通訊與BBU等族群股價震盪整理。

集中市場三大法人合計賣超290.2億元。其中，外資賣超321.4億元，由買轉賣；投信買超53.1億元，連三買、累計買超138.8億元；自營商賣超21.9億元，由買轉賣。八大公股行庫逢低進場護持，買超59.8億元，由賣轉買。

其中，外資買超中信金8.7萬張最多，賣超鴻準4萬張最多，其中市場關注的台積電，也遭賣超1.5萬餘張；投信買超華航3.8萬張最多，賣超玉山金5萬張最多；自營商買超台新金4,209張最多，賣超新光金1.8萬張最多。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，市場對聯準會（Fed）降息預期降溫，主因受美國經濟數據優於預期影響，加上「川普慶祝行情」逐漸鈍化，科技股短線較為承壓。

輝達財報牽動台系大型電子權值股、及AI伺服器等族群走勢；華爾街投行也多預料財報表現及展望優於預期，有望提振市場信心，推動台股年底作帳行情，選股則建議聚焦具成長性及年底題材支撐的個股與族群。

台積電 台股 外資

延伸閱讀

華銀提前獲利了結台股投資 帳上高息低波部位僅剩20億

經長郭智輝：台積電一年在台蓋一個廠 高雄四座廠蓄勢待發

大摩：看好中信金配息 上調目標價至39.4元

台積電、傳產股震盪走低 台股盤中翻黑跌破22800點

相關新聞

外資賣超321億 國家隊進場護盤

台股昨（20）日在外資大賣台股321.4億元的衝擊下，指數高開低走，盤中震盪劇烈，高低點差距達355點。

就市論勢／航運、自駕車 題材利多

歐美即將進入長假，歐美股市波動將逐漸趨緩。12月18日聯準會公布利率決議和點陣圖後，美股進入橫向整理機會高，對國際市場影響力也將下降。

上市家族轉投資IPO座談 聚焦

臺灣證券交易所舉辦「推動上市家族轉投資公司IPO座談會」，聚焦推動「以大帶小」策略，攜手上市公司推動優質企業上市，現場有...

27券商評鑑績優 獲獎

臺灣證券交易所近日舉辦證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會，會中並表揚2023年度機構投資人盡職治理資訊揭露優良的十家證...

證券商反詐／反詐聯防專區 效益顯現

證交所為鼓勵證券商分享接獲之詐騙態樣，於公開資訊觀測站內建立「反詐騙聯防行動專區」，除有利大眾瀏覽近期投資詐騙手法外，證...

川普2.0時代 股債布局下一步

隨著美國總統大選結果出爐，許多未知數也逐漸明朗，投資人面對金融市場不確定性也逐漸消弭，衡量美股標準普爾500指數未來30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。